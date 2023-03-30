Рейсы из кемеровского аэропорта задерживаются из-за тумана, вылета ожидают 320 пассажиров

Рейсы из аэропорта Кемерова в четверг задерживаются из-за тумана, сообщили в справочной аэропорта. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение четырех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Северный ветер» из Москвы и Сочи и в обратном направлении. Максимальное время задержки – около 13 часов. Вылета ожидает 321 пассажир.

Также, как следует из данных табло аэропорта, задержка утреннего рейса S7 из Новосибирска составляет до 20 часов, однако, вылет из Кемерова в Новосибирск ожидается по расписанию – в 13.45.

Кемеровской транспортной прокуратурой в аэропорту организован выездной прием и осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

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Игорь Лавренков, Кемерово