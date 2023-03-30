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Противопожарный сезон стартовал в Саратовской области

Правительство Саратовской области опубликовало постановление о введении на подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров территориях региона особого противопожарного режима. Документ 29 марта подписал губернатор Роман Бусаргин.

Речь идет о расположенных возле лесных зон населённых пунктах, детских лагерях, СНТ и так далее, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Теперь на указанных территориях на период действия режима запрещено: разводить костры, жечь мусор, выжигать траву и проводить другие пожароопасные работы; заезжать в лесные массивы не по дорогам общего пользования; пользоваться мангалом и другими приспособлениями для приготовления пищи на открытом огне.

«Штраф для граждан достигнет 10-20 тыс. руб., для должностных лиц - 30-60 тыс. руб., для юридических лиц – 400-800 тыс. руб.», — напомнили в региональном МЧС.

Уголовная ответственность грозит виновнику пожара, если огонь стал причиной гибели человека или причинил крупный материальный ущерб.

Дарья Васенина

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