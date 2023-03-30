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13% жителей Ижевска выступают против введения 36-часовой рабочей недели

В столице Удмуртии 68% опрошенных местных жителей выступают за идею сокращения рабочей недели до 36 часов вместо стандартных 40, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом еще 13% инициативу не поддерживают.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом 81% ижевчан считают, что сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы. Еще 19% признают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.


Вместе с тем женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели — 76% и 59% соответственно.

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