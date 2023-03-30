В рамках реновации казанского речпорта появится ЖК «Яналиф»

В Казани в рамках реновации речного порта появится жилой комплекс «Яналиф». Об этом говорится в сообщении СМУ-88, которое является застройщиком ЖК.

Отмечается, что в настоящее время завершено погружение 2,5 тыс. свай в основание фундаментов первых домов, которые появятся в результате комплексной реновации. В ближайшее время рабочие начнут устройство фундамента.

Первые квартиры будут продавать в 12-этажных и 17-этажных домах. Продажи стартуют в начале апреля, а строительство многоквартирных домов началось еще осенью прошлого года. Всего в ЖК «Яналиф» построят 20 домов, а первая очередь будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

"Ъ-Казань"