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Прокуратура проверяет инцидент со сходом тепловоза и вагонов в Удмуртии

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода тележки тепловоза ТМ 18 и двух вагонов, груженных пиломатериалами, около станции Кез в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, инцидент произошел на подъездном железнодорожном пути ООО «Восток Ресурс».

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

При этом опрокидывания локомотива и вагонов не произошло, а движение поездов не приостанавливалось.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также содержание железнодорожных путей необщего пользования.

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