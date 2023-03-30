Владимир Путин присвоил командующему Сибирским округом войск Росгвардии звание генерал-полковника

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-полковника командующему Сибирским округом войск нацгвардии Николаю Маркову. Информация об этом размещена на странице ведомства в соцсети.

Николай Марков окончил Пермское высшее военное командное училище МВД СССР. Затем обучался общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ и военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 2000 по 2020 год служил командиром батальона, командиром полка, заместителем командира дивизии, заместителем начальника штаба регионального командования внутренних войск, командиром дивизии.

В последующем росгвардеец получил пост первого заместителя командующего Сибирским округом войск нацгвардии РФ, в июле 2020 года Николай Маркова возглавил округ.

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Илья Николаев