Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» отгрузил пилотную партию спирта в Африку

Агропромышленный холдинг «Юбилейный» (Тюменская область) произвел пилотную отгрузку спирта в Африку. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агрохолдинг «Юбилейный» Фото: Агрохолдинг «Юбилейный»

«В случае успешной транспортировки предприятие готово инвестировать 200 млн руб. в открытие международного торгового представительства. Логистический центр будет заниматься реализацией спирта, производимого дочерним предприятием холдинга АО „Аминосиб“, на регулярной основе»,— добавили в компании.

Отгрузка продукта в объеме 40 тонн была запланирована на конец прошлого года, однако, по словам гендиректор агрохолдинга Сергея Мамонтова, приобретение танк-контейнеров для транспортировки, выстраивание логистики и схемы оборота денежных средств отняло больше запланированного времени.

Агрохолдинг «Юбилейный» — крупнейшее предприятие агропромышленного комплекса Тюменской области, работающее в отраслях растениеводства, свиноводства, мясопереработки и глубокой переработки пшеницы.

АО «Аминосиб» производит 1,6 млн декалитров спирта в год. В октябре прошлого года делегация холдинга посетила с деловым визитом одну из стран Западной Африки, где провела переговоры с трейдером. Экспорт спирта уже ведется на рынок Турции.

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