Четыре здания в центре Ростова признаны объектами культурного наследия

Четыре здания в центре Ростова-на-Дону обрели статус выявленных объектов культурного наследия. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В число памятников вошло здание Дворца бракосочетаний в пер. Университетском, 48. Также ценными были признаны два доходных дома: «дом Н.В. Ларионовой» (пер. Крыловской, д.18/109) и «дом Г. К. Штреля» (ул. Станиславского, 110). Здание дома чиновника Фабовского по адресу ул. Социалистическая, 138, тоже вошло в число выявленных объектов культурного наследия.

Анастасия Назарова