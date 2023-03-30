Челябинца осудили за распространение вредоносных компьютерных программ

Центральный районный суд Челябинска приговорил горожанина, обвиняемого в создании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ), к одному году ограничения свободы. Приговор вступил в силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что челябинец из «корыстной заинтересованности», обладая познаниями в области информационных технологий, размещал со своего компьютера рекламу на разных сайтах, используя при этом вредоносную программу. Она была предназначена для несанкционированного уничтожения, блокировки, модификации, копирования или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по региону. Всего в первом квартале 2023 года в Челябинской области осудили девять человек за преступления в сфере компьютерной информации. В отношении еще четверых южноуральцев расследуются уголовные дела.