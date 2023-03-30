Закрыто дело совладельца новосибирской строительной компании ГК «Дом-Строй»

Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении совладельца новосибирской строительной компании ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова, который обвинялся в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Дело прекращено 28 марта с формулировкой «за отсутствием состава преступления», сообщили в компании. Предпринимателю отменили меру пресечения (подписка о невыезде), за ним признано право на реабилитацию и компенсацию за необоснованное уголовное преследование. Источники в правоохранительных органах подтвердили информацию о закрытии дела.

Следствие сняло обвинения и со второго фигуранта дела, экс-руководителя центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаила Космынина.

В июле 2022 года ТАСС сообщал, что Михаил Космынин подозревается в хищениях на общую сумму более 78 млн руб. В рамках уголовного дела, по данным агентства, в региональном минпромторге прошли обыски. Руководитель центра якобы направил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 млн руб., которые предназначались на субсидии малому и среднему предпринимательству. Еще около 12 млн руб. он якобы перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт. Также, по данным агентства, господин Космынин с марта по август 2020 года самовольно назначил себе более 386 тыс. руб. премии.

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Илья Николаев