В Новосибирской области утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных

Власти Новосибирской области утвердили постановление о требованиях содержания домашних животных. Теперь их нельзя содержать в подъездах, лоджиях, подвалах и чердаках. Также в Новосибирской области запрещено держать домашних животных в комнатах общежития, помещениях общего пользования нескольких квартир, а также на придомовых территориях. Кроме того постановление регламентирует допустимое число особей в отдельно взятом помещении.

«При содержании домашних животных в жилых помещениях частных домов, квартир, коммунальных квартир и комнатах общежитий на каждые 12 кв. м площади помещения – не более одной крупной или средней собаки, или не более двух мелких собак, или не более трех кошек,» - указано в проставлении.

На земельных участках, принадлежащих юридически лицам установлена норма – одна крупная собака на 50 кв. м площади. В случае если участок еще меньше, то разрешено не более одной собаки или кошки. Также постановление обязывает владельцев домашних животных ухаживать за ними, кормить и выгуливать.

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Сергей Балин