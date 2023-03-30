Ремонт школы № 63 и лицея № 95 начали подрядчики в Ижевске

В столице Удмуртии приступили к капитальному ремонту зданий школы № 63 и лицея № 95, рассказал глава города Олег Бекмеметьев на совещании об итогах социально-экономического развития за 2022 год. В рамках работ в учреждениях модернизируют архитектурное пространство школ, обновят материально-техническую базу, а также закупят новое оборудование.

Так, в школе № 63 строительная компания «Теплоника» проведет ремонт отмостки, цоколя, ремонт входных групп, отделочные работы в помещениях, а также модернизируют систему электроснабжения. В хореографическом лицее № 95 строительная компания «Дом-мастер» гидроизолирует фундамент, отремонтирует отмостку и двери эвакуационных выходов. В помещениях строители также выполнят отделочные работы. Особенное внимание будет уделено комплексной безопасности социальных объектов.

Стоимость капитального ремонта в двух учреждениях оценивается в 107,8 млн руб.

После завершения капитального ремонта в школе № 63 будут организованы центры робототехники, современных технологий и профориентации, естественных наук, информационно-библиотечный и психолого-педагогический центр, а также современные пространства для общественной активности учащихся и медиацентр. В лицее № 95 откроются форпосты хореографии, медицины, педагогики, движения детей и молодежи, медиацентр, информационно-библиотечный центр, кабинет психолога.

В настоящее время, по словам господина Бекмеметьева, разрабатывается проектная документация для капитального ремонта в школах № 9, № 62 и информационно-технологическом лицее № 24. При финансировании капремонт организаций может быть пройти в 2024 году.