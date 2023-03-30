В лесах Курганской области установят еще 25 камер видеонаблюдения

В лесах Курганской области, где чаще всего возникают возгорания, установят еще 25 камер видеонаблюдения. Сейчас там фиксируют происходящее пять видеокамер, отмечают в правительстве региона.

На предстоящий пожароопасный период создадут патрульные группы численностью 1155 человек. В их состав войдут волонтеры, представители органов исполнительной и местной власти, силовых структур и бюджетных организаций.

Сегодня в Курганской области зарегистрированы 33 арендатора лесов, которые имеют в штате 750 работников и 275 единиц техники для тушения лесных пожаров.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», весной 2022 году в Курганской области вводили режим ЧС из-за природных пожаров, которые перешли на населенные пункты. В результате сгорели более 100 домов и дач в населенных пунктах Кетовского, Юргамышского районов, Белозерского и Каргопольского округов, а также в Кургане. Пострадали около 460 человек. Два пожилых зауральца погибли.