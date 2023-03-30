Хирурги в Удмуртии удалили осколок гранаты у бойца СВО и спасли двигательную функцию

В столице Удмуртии врачи городской клинической больницы № 7 прооперировали военнослужащего, получившего ранение при выполнении боевого долга в зоне СВО. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, пациент, житель Сарапула, отправился на территорию спецоперации добровольцем осенью 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

По словам мужчины, ранение он получил во время боя, когда бойцы, находившиеся в окопе, попали под обстрел с квадрокоптера. Рядом с ним разорвалась граната, осколок которой попал ему в ногу. «Но так как возможности провести операцию на передовой не было, после оказания первой помощи я вернулся к несению службы»,— рассказал пациент.

После ранения мужчина еще два месяца участвовал в сражении и обратился к врачу только после возвращения домой. Причиной стали постоянные боли в ноге, из-за чего он не мог ходить. Как рассказала нейрохирург ГКБ № 7 Екатерина Аристова, без операции мужчина мог потерять двигательную функцию.

«В результате разрыва гранаты пациент получил множественные оскольчатые ранения правой ноги, и один из осколков вызвал нарушение функции общего малоберцового нерва. Осколок задевал нерв, что приносило пациенту очень сильные боли. Мы провели операцию и удалили осколок. Это особая категория людей, который готовы защищать свою страну, и, конечно, к ним испытываешь особое уважение. Я по-человечески счастлив, что нам удалось помочь Алексею»,— рассказал руководитель нейрохирургической службы ГКБ №7 Леонид Шешко.

Врачам удалось удалить осколок и полностью восстановить функции ноги. В настоящее время пациент готовится к выписке и собирается через несколько месяцев вернуться в зону спецоперации.

Отмечается, что в медучреждениях Удмуртии прошли лечение и реабилитацию 45 участников СВО.