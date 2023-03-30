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На Керченской переправе восстановили движение паромов после шторма

Работа Керченской паромной переправы восстановлена 30 марта с 05:30 после ее приостановки, объявленной в связи с усилением ветра до 18 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму

«Движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. В бухте Севастополя приостановили движение морского транспорта из-за шторма.

Анастасия Донскова

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