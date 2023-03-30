Около 100 площадок в Екатеринбурге отдадут под реновацию

В Екатеринбурге к 2030 году под комплексное развитие территорий (КРТ) попадет 67 площадок с жилыми домами и 30 — с нежилой застройкой. Об этом сообщил начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов на заседании общественной палаты города. По его данным, в границах Екатеринбурга можно построить примерно 50 млн кв. м. нового жилья.

«Инструмент КРТ появился в прошлом году. До этого более 30 площадок были вовлечены через инструмент развития застроенных территорий (РЗТ). Те договоры предусматривают более длительный срок действия. А механизм КРТ позволяет быстрее и активнее застраивать ветхий и аварийный жилой фонд»,— заявил господин Габдрахманов.

КРТ — совокупность проектов, нацеленных на актуализацию жилищного фонда, помощь горожанам путем их добровольного переселения из аварийных и ветхих зданий в новостройки, а также расширение социальной и инженерной инфраструктуры. Первые торги по территориям под КРТ на Уралмаше и Эльмаше прошли летом прошлого года. Серьезная борьба развернулась за один участок на Эльмаше — цена на него выросла с 515 тыс. руб. до 96,6 млн руб. Площадку выкупила тюменская компания «Страна Девелопмент», она уже приступила к демонтажу старых домов. Еще два участка выкупили «Брусника» и «Астра Девелопмент».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте