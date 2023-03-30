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«Камкабель» покоряет Дальний Восток

Фирменный магазин по продаже кабельно-проводниковой и электротехнической продукции открылся в Комсомольске-на-Амуре. Торговая точка площадью 105 кв. м разместилась на территории строительного рынка – в помещении по ул. Вокзальной, 34г.

Павел – владелец магазина в Комсомольске-на-Амуре – предприниматель с двадцатилетним опытом в кабельном бизнесе, который принял решение стать партнером по франшизе «Камского кабеля».

«Франшизу я выбирал тщательно: проанализировал рынок производителей и понял, что варианта лучше "Камкабеля" в этой нише не найти. К тому же запомнилось, как РЖД просили поставить им кабель именно "Камского кабеля". На мой взгляд, это говорит о востребованности и надежности продукции производителя. Сложностей с запуском магазина не было – для меня это не первый бизнес по франшизе. Хочу поблагодарить команду "Камского кабеля" за поддержку и возможность самостоятельно решать часть вопросов, без лишнего контроля. Также хочу выделить дизайнеров компании, которые разработали блестящий проект магазина, а сейчас помогают и с наружной рекламой», – поделился Павел, партнер по франшизе ООО «Камский кабель» в Комсомольске-на-Амуре.

На Дальнем Востоке «Камский кабель» закрепился основательно. В Хабаровске действует филиал предприятия, два розничных магазина работают во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре, в ближайшее время к открытию готовится третий – в Якутске. Сегодня компания активно ищет партнера по франшизе в Хабаровске.

Сеть розничных магазинов «Камкабель» стремительно расширяется. К запуску готовятся торговые точки в Шымкенте (Казахстан), Адлере, Геленджике, Екатеринбурге, Невьянске (Свердлов-ская область). Действующие франчайзи компании ощутили стабильный спрос на кабельно-проводниковую и электротехническую продукцию и планируют открытие вторых магазинов в Тюмени, Красноярске, Омске, Ижевске.

Предприятие имеет крупные склады для хранения продукции в Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске и Тюмени. В планах – открыть 12 складов по всей России.

«Камский кабель» – крупнейший производитель кабельно-проводниковой продукции и первый основатель сети розничных магазинов среди кабельных заводов России. Все партнеры компании имеют доступ к интернет-магазину «Камкабель» федерального покрытия, созданному специально для розничной сети. Подробную информацию можно получить на сайте компании kamkabel.ru в разделе «франшиза».

ООО «Камский кабель»

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