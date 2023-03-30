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На подъезде к станции Кез с рельсов сошли тепловоз и два грузовых вагона

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода с рельсов тепловоза и грузовых вагонов на подъездном железнодорожном пути ООО «Восток-Ресурс» станции Кез. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: пресс-служба Пермской транспортной прокуратуры

Фото: пресс-служба Пермской транспортной прокуратуры

ЧП на подъездных путях произошло вчера. При выполнении маневровых работ с рельсов сошла тележка тепловоза ТЭМ18 и два вагона, груженные пиломатериалами. Опрокидывания локомотива и вагонов не произошло. Движение поездов не приостанавливалось.

Для ликвидации последствий транспортного происшествия к месту работ на станции Кез выехал восстановительный поезд станции Верещагино. Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе в части содержания железнодорожных путей необщего пользования.

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