Профлидеры предприятий Челябинской области провели совещание по охране труда на промплощадке ММК

С 1 сентября в стране изменится порядок выдачи средств индивидуальной защиты (вступит в силу новый приказ Минтруда РФ №766н). Работодатели будут сами разрабатывать нормы выдачи работникам СИЗ и смывающих средств. У актива областной организации ГМПР сейчас повышенное внимание к вопросам обеспечения СИЗ, и это задало тему визита на ММК.



На промплощадку ММК приехали члены областного комитета ГМПР – профлидеры предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Златоуста, Кыштыма, Карабаша, В. Уфалея, Вишневогорска, Нагайбакского и Увельского районов, председатель областной организации Юрий Горанов.

Они посетили сортовой цех стана 170 и доменный цех – познакомились с производством, условиями труда работников. Специально заехали на склад спецодежды «Объединенной сервисной компании» – предприятия Группы ММК, где им рассказали, как работников обеспечивают спецодеждой, где заказывают, как ремонтируют и чистят. Действующую систему выдачи СИЗ презентовала представитель работодателя «Объединенной сервисной компании» – специалист по охране труда Наталья Сорокина, которая отметила, что снижения норм выдачи в компании с 1 сентября не планируется.

Затем гостей познакомили с особенностями работы уполномоченных профсоюза по охране труда на промплощадке ММК - им поделился победитель областного конкурса уполномоченных ГМПР, председатель комиссии по охране труда «ОСК» Евгений Володин.

По итогам встречи участники сформулировали рекомендации для профсоюза и работодателей, главный посыл – закреплять действующие сегодня нормы выдачи СИЗ в виде приложений к коллективным договорам.