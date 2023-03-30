Развивать и показывать

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В среду, 29 марта, Промсвязьбанк (ПСБ) открыл в Перми фотовыставку «Бизнес в объективе». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» и регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», где банк выступает в качестве генерального партнера. Цель выставки – привлечь внимание к региональным предприятиям малого и среднего бизнеса.

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Проект рассказывает о 16 основателях и владельцах компаний, которые успешно работают в Пермском крае и известны далеко за его пределами. Это предприятия с разной отраслевой спецификой – от проектирования и строительства жилых зданий и автомобильных дорог, производства нестандартного технологического и промышленного оборудования до медицинских лабораторий и ресторанных сетей.

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«Сотрудничество с малым и средним бизнесом является для ПСБ одним из основных драйверов развития. Банк продолжает рассказывать истории успеха предпринимателей, и сегодня в роли героев – руководители и компании, которые работают в Перми. Для нас выставка «Бизнес в объективе» – это еще один способ поддержать амбициозные бизнес-проекты. Мы помогаем предпринимателям, не только предоставляя им финансовое обслуживание и высокотехнологичные банковские продукты, но и популяризируя их работу через творчество и фотографию», – прокомментировал региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков.

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Марина Блудян отметила, что «визуальная форма выставки усиливает ее восприятие». «Лица отдельных предпринимателей складываются в единую картину – лицо всего малого бизнеса России», – добавила она.

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По словам гендиректора Агентства инвестиционного развития (АИР) Пермского края Яны Фурман, фотовыставка знакомит с пермским бизнесом гостей из других городов. «Готовы поддерживать подобные инициативы. Агентство активно взаимодействует с Промсвязьбанком, на уровне региона выстроен прекрасный диалог», – сообщила руководитель АИР.

Кроме организации выставки, банк наградил предпринимателей на премии «Бизнес-Успех». В номинации «Лучший молодежный проект» имени Сергея Выходцева ПСБ отметил проект цветочно-кофейного пространства «Цветтучино» Ксении Минабутдиновой. В номинации «Лучший производственный проект» банк наградил АО «Пермский завод грузовой техники», занимающийся конструированием, производством и продажей современной грузовой техники различного назначения, а также спецтехники для предприятий лесной, металлургической, нефтехимической, строительной отраслей.

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Еще одно направление сотрудничества банка с бизнесом – сопровождение гособоронзаказа. В рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни» ПСБ организовал круглый стол «Гособоронзаказ: что нужно знать участнику», на котором обсудил с предпринимателями вопросы открытия отдельных счетов, проведения финансовых операций, применения законодательства и нормативных правовых актов в области банковского сопровождения оборонных контрактов.

«ПСБ давно и плодотворно сотрудничает с компаниями по исполнению ГОЗ. Мы выстроили все банковские процессы так, чтобы независимо от внешних ситуаций не допустить ни малейшего сбоя в сопровождении гособоронзаказа для обеспечения поставок. ПСБ, будучи опорным банком для обслуживания ГОЗ, поддерживает проведение встреч, которые помогают предпринимателям разобраться во всех тонкостях и нюансах расчетов в этом направлении. По результатам открытых обсуждений гособоронзаказ, ранее казавшийся отдельным поставщикам чем-то недоступным, становится понятным. Уверена, что полученные сегодня знания послужат повышению продуктивности и, как следствие, укреплению и росту бизнеса», – отметила начальник управления методологии и развития банковского сопровождения операций ПСБ Елена Самарина.

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"