На Байкале автомобиль провалился под лед, водителю удалось спастись

Автомашина провалилась пол лед озера Байкал в Иркутской области. Об инциденте сообщает Telegram-канал регионального главка МЧС.

По информации спасательного ведомства, 29 марта поздно вечером трое мужчин на трех автомобилях решив покинуть остров Ольхон по льду озера. Они выехали на закрытую переправу, но из-за отсутствия заградительных вешек водители заблудились и съехали с бывшей ледовой дороги.

Рядом с островом Хунык одна машина провалилась в ледяной нажим. Водитель чудом успел выбраться из салона. Байкальские спасатели обнаружили заблудившихся мужчин и сопроводили в безопасное место. Все они в удовлетворительном состоянии. Подъем автомобиля невозможен, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Илья Николаев