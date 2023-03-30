В Перми на месте завода ЖБИ запустили комплекс «Пермские термы»

В Перми на месте бывшего завода ЖБИ открылся оздоровительный банный комплекс «Пермские термы». По сообщению Business Class, комплекс запустили 25 марта. Посещать «Пермские термы» могут только люди старше 18 лет. Изначально открытие банного комплекса было назначено на март 2022 года, но из-за экономической ситуации запуск проекта перенесли на более поздний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермские термы Фото: Пермские термы

Собственного сайта у «Пермских терм» нет. Как отмечается на специализированном сайте tourister.ru, на посещение комплекса действует единый тариф. Площадь объекта составляет более 6,5 тыс. кв. м, в состав комплекса входят шесть бассейнов, 17 видов саун и парных, SPA-зона, комната отдыха и комната впечатлений.

«Пермские термы» планируют разместить вторую очередь своего оздоровительного центра также на площадке бывшего завода ЖБИ по ул. Героев Хасана, 42. Еще два банных комплекса откроются в Перми в районе ул. Целинной и Туркина, а также в Березниках, на пересечении ул. Свердлова и Мира.

Проекту «Пермские термы» присвоен статус приоритетного инвестпроекта. Соучредителями ООО «Пермские термы» являются экс-председатель регионального правительства Николай Бухвалов (15%), бывший гендиректор АО «ЭР-Телеком холдинг», председатель совета директоров IT-компании Андрей Семериков (20%), его брат Алексей Семериков (20%), а также предприниматели Дмитрий Рассадин (20%) и Алексей Санников (20%).