На очистку алтайского озера Манжерок правительство РФ выделит 400 млн рублей

Федеральный бюджет выделит Республике Алтай 400 млн руб. на очистку Манжерокского озера. По данным главы региона Олега Хорохордина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Господдержка позволит завершить необходимые работы по экологической реабилитации Манжерокского озера. Все мероприятия будут сопровождаться необходимыми заключениями экспертов и пройдут под общественным контролем»,– сообщил господин Хорохордин в своем Telegram-канале. Средства выделяются по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов».

По словам Олега Хорохордина, курорт «Манжерок», в этом году уже начал восстановительные работы и планирует потратить 430 млн руб. собственных средств.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», озеро Манжерок пострадало от действий подрядчика, ранее выполнявшего работы по созданию рядом искусственного водоема. Дренаж озера оказался забит поднятыми со дна тиной и водорослями. Это, в частности, привело к гибели живых организмов, в том числе редкого водяного ореха – чилима.

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Валерий Лавский