Дело о незаконном обналичивании около 300 млн рублей рассмотрит суд на Алтае

Прокуратура Республики Алтай направила в суд уголовное дело преступной организации, занимавшейся незаконным обналичиванием. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

Преступную организацию, по версии следствия, создал житель Горно-Алтайска, в ее состав вошли еще шесть человек. Обвиняемые в период 2017–2020 года на территории Алтая и Новосибирской области проводили незаконные банковские операции, обналичив в общей сложности около 300 млн руб. Теневой бизнес принес им доход в сумме около 17,5 млн руб.

В декабре 2020 года деятельность организации была выявлена сотрудниками правоохранительных органов. Ее создателю и участникам предъявили обвинение по ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

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Илья Николаев