Врио губернатора Омской области планирует прибыть в регион в пятницу

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко планирует прибыть в регион в пятницу. «Логистика из Донецка непростая, но в пятницу вечером уже приступим к работе. В субботу полноценный рабочий день проведем, познакомимся с управленческой командой региона и наметим планы по нашей работе»,– сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минпромторг РФ Фото: Минпромторг РФ

В среду вечером Виталий Хоценко занимавший должность председателя правительства Донецкой Народной Республики, был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

«Вы родились в Днепропетровске. Сейчас работаете председателем правительства в Донецкой Народной Республике, работаете в целом хорошо. Проблем там очень много – вы не боитесь этих проблем, решаете их. Работали и на севере страны, я уже сказал, работали в правительстве Российской Федерации. В этом смысле, конечно, у вас полное представление о том, чем Сибирь живет, чем Омская область живет. Она очень важна для нас, очень важна», - сказал президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Виталием Хоценко. Президент отметил, что «с точки зрения развития экономики, социальной сферы сделать нужно очень многое для того, чтобы жизнь людей в этом регионе соответствовала тому, чего они заслуживают». «Здесь много еще нерешенных задач. Я вас прошу все проанализировать еще раз, обговорить с коллегами – и с теми, кто сейчас работает, и с теми, кто может прийти в обновленную команду. При этом, конечно, упор, безусловно, делать нужно на людей, которые хорошо знают проблемы региона, работают там, себя зарекомендовали хорошо»,– сказал президент.

Александр Бурков, возглавлявший Омскую область с октября 2017 года, 29 марта досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Его полномочия на посту губернатора Омской области истекали в сентябре 2023 года.

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Оксана Павлова