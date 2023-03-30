Из-за пожара на пассажирском судне на Филиппинах погибли десять человек

На пассажирском морском судне Lady Mary Joy 3, которое находится в акватории у островной провинции Басилан на Филиппинах, произошло возгорание. В результате погибли как минимум 10 человек, еще минимум девять получили ранения. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на береговую охрану Филиппин.

Пожар начался в пассажирских каютах с кондиционерами вчера вечером, 29 марта. Сотрудники береговой охраны спасли 230 человек во время спасательной операции.

Филиппинское издание ABS-CBN News сообщает о 12 погибших, среди них трое детей. Также, по информации издания, как минимум 14 человек были госпитализированы. Причина возгорания пока неизвестна.

Олеся Павленко