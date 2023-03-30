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Коммерсантъ FM
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Байден еще на год продлил чрезвычайное положение в США из-за кибератак

Президент США Джо Байден продлил на еще один год чрезвычайное положение, введенное из-за кибератак на США в 2015 году. Господин Байден также продлил на этот же срок действие санкций в ответ на кибератаки, в том числе против России. Уведомление об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«Эти масштабные злонамеренные действия с использованием киберпространства продолжают представлять необычную и исключительную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 1 апреля 2015 г., должно оставаться в силе после 1 апреля 2023 г.»,— сказано в уведомлении.

В декабре 2016 года США ввели санкции против России из-за приписанных ей кибератак против избирательной системы страны. В санкционные списки попали шесть физических лиц и пять ведомств, в том числе ФСБ и главное управление российского Генштаба.

Олеся Павленко

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