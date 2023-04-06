Московские утопии

В фильмах Дмитрия Венкова (р. 1980), выпускника и до недавних пор преподавателя Школы Родченко, Москва предстает городом утопий, локальных и глобальных, новых и старых, где автономия художественного сообщества столь же реальна, что и победа коммунизма.

Текст: Анна Толстова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Появление», 2013

Фото: Дмитрий Венков «Появление», 2013

Фото: Дмитрий Венков

Этот текст — часть проекта «Обретение места. 30 лет российского искусства в лицах», в котором Анна Толстова рассказывает о том, как художники разных поколений работали с новой российской действительностью и советским прошлым.

Фильм начинается с титра: «Жорж Блему приехал в Советский Союз в 1979 году как студент» — и мы оказываемся в тесной квартирке героя, живущего где-то на спальной окраине Москвы. Он разбирает бумаги: статьи на французском из каких-то левацких журналов, рассказывающие о стране всепобеждающей дружбы народов, груды альбомов и дипломов — с олимпийскими мишками и Ильичами на обложках. Находит фотографию выпускников ветеринарного факультета — добрая половина его курса родом из Африки, многие, как и сам Блему, из Гвинейской Народной Революционной Республики. Находит конверт с кладбищенскими фотографиями — и мы оказываемся на зимнем кладбище с облезлыми оградками, где группа африканских однокурсников Блему потерянно смотрит на рабочих, деловито орудующих лопатами, а после — на поминки, где выясняются подробности расистского убийства. Блему, проживший на новой родине более четверти века, разбирает документы, готовясь бежать из Москвы середины 2000-х. Его жена, украинка, рассказывает, что семья живет в вечном страхе многие годы: на мужа не раз нападали, и стреляли, и били ножом, он — грубый шов идет через весь живот и грудную клетку — чудом выжил, а дочерям не дают проходу в школе и детском саду. Обыкновенный расизм постсоветской России — не самая популярная тема для общественных дискуссий, и его жертвы не любят быть в центре внимания, чтобы лишний раз не попасться на глаза скинхедам. Семья Блему согласилась на съемки не сразу и без особого энтузиазма, в конце концов решив, что кино им поможет. Адвокаты, правозащитники, визовые анкеты, отказы, долгие месяцы мытарств — и мы оказываемся в Норвегии, куда отчаявшиеся Блему приехали как туристы, чтобы просить убежища. Юристы говорят, дело трудное: Норвегия и Россия дружат на почве нефти, норвежские политики не хотели бы осложнений на почве прав человека. Фильм заканчивается титром: «После трех лет судебных тяжб Блему получили статус беженцев и живут в Ставангере, Жорж переквалифицировался в биолога, старшая дочь собирается учиться на авиаконструктора».

Выставочная судьба фильма «Я хотел быть счастливым в СССР» сложилась не самым удачным образом: в России его показали всего один раз, в 2015 году во Владикавказе на фестивале «Аланика», который курировал Нав Хак из Музея современного искусства Антверпена — куратор M HKA, видимо, оценил социальную остроту работы, в целом нехарактерную для художника. Однако этот кинодебют совершенно изменил судьбу Дмитрия Венкова, приехавшего в Москву из Нью-Йорка в 2007-м в поисках истории для фильма, какой мог бы покорить Америку. Венков, родившийся в семье математика в новосибирском Академгородке, учил иностранные языки по методу Галины Китайгородской в Международном университете в Москве, писал магистерскую диссертацию по cinema studies в Университете Орегона и, подвизаясь в Нью-Йорке на разных околокиношных работах, понял, что хочет заниматься кино не теоретически, а практически. В Москве, ища сюжет для фильма, познакомился со Светланой Ганнушкиной (в 2022 году Минюст включил правозащитницу в реестр иностранных агентов) — она посоветовала работать с семьей Блему. Полгода съемок «прямого кино» в России и несколько недель в Норвегии, трудности с финансированием, отказ Блему, измученных беженскими проблемами, продолжать сотрудничество с начинающим режиссером — творческий кризис разрушит планы покорения Америки, Венкова, обжегшегося о реальность, захватит мир современного искусства и институционального процветания Москвы.

Дмитрий Венков: «В последнее время я думаю о реформах Эхнатона» Прямая речь Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Дмитрия Венкова Фото: из личного архива Дмитрия Венкова О различии кино и видео

Работы, которые я увидел на первой выпускной выставке Школы Родченко, были для меня потрясением, открытием абсолютно новой области: вроде бы похоже на кино, но сделано по-другому. Дискуссии о том, чем кино отличается от видеоарта, имели смысл, когда я только пришел в профессию. Тогда сам термин «видеоарт» еще отживал свое. Противопоставление видеоарта и кино было понятно в 1970-е и 1980-е: видеоарт — это ребята с камерами Sony Portapak, они связаны с телевидением и миром искусства, а экспериментальное, например структуралистское, кино — это ребята с пленочными камерами, их фильмы показывают на фестивалях и в киноклубах. Сейчас нет такой четкой границы. Вопрос, наверное, заключается в том, где ты, где твой домик. Мой домик — это скорее искусство, в мире кино я в гостях, мне приятно ездить на кинофестивали и общаться с людьми кино, но пока я не работал с киношными структурами производства, мое производство — галерейно-музейного типа.

Работы, которые я увидел на первой выпускной выставке Школы Родченко, были для меня потрясением, открытием абсолютно новой области: вроде бы похоже на кино, но сделано по-другому. Дискуссии о том, чем кино отличается от видеоарта, имели смысл, когда я только пришел в профессию. Тогда сам термин «видеоарт» еще отживал свое. Противопоставление видеоарта и кино было понятно в 1970-е и 1980-е: видеоарт — это ребята с камерами Sony Portapak, они связаны с телевидением и миром искусства, а экспериментальное, например структуралистское, кино — это ребята с пленочными камерами, их фильмы показывают на фестивалях и в киноклубах. Сейчас нет такой четкой границы. Вопрос, наверное, заключается в том, где ты, где твой домик. Мой домик — это скорее искусство, в мире кино я в гостях, мне приятно ездить на кинофестивали и общаться с людьми кино, но пока я не работал с киношными структурами производства, мое производство — галерейно-музейного типа. О художественной тусовке в фильмах

Это те люди, до которых я могу дотянуться рукой. Они именно такие, какие мне нужны, с какими меня связала жизнь. Мне нравится их снимать, я их люблю — люблю, как они ведут себя, как они выглядят.

Это те люди, до которых я могу дотянуться рукой. Они именно такие, какие мне нужны, с какими меня связала жизнь. Мне нравится их снимать, я их люблю — люблю, как они ведут себя, как они выглядят. Об утопии

В последнее время я думаю о реформах Эхнатона и его Амарне. Насколько нам известно, это была первая монотеистическая революция, слишком радикальная для своего времени. Но сейчас, с учетом всех проб и ошибок исторического обществостроения и с учетом научно-технического прогресса, у нас намного больше шансов построить глобальную децентрализованную Амарну, в которой будет реализован потенциал каждого и каждой.

В Москву на выставку Ильи Кабакова в «Гараже» приехала американская съемочная группа кинодокументалистки и арт-критика Амей Уоллак — молодого человека с некоторым киноопытом, свободно говорящего на нескольких языках, наняли в помощники, и он перезнакомился со всеми мэтрами московского концептуализма. Потом и сам, по заказу Baibakov Art Projects, снимал видеопортреты московских художников, запечатлев как будущих знаменитостей вроде Валерия Чтака или Ирины Кориной, так и исчезнувших без следа Дмитрия Теселкина и группу «ПГ». И неожиданно для себя — вместо ВГИКа или ВКСР — провел следующие десять лет, с 2009-го по 2019-й, в одной из самых прогрессивных на тот момент школ современного искусства в России, Московской школе фотографии и мультимедиа имени Родченко: сначала как студент мастерской Кирилла Преображенского, затем как преподаватель. Весной 2010 года в Школе Родченко — вокруг старшекурсника Петра Жукова и его друзей — стало складываться студенческое объединение «Вверх!», увлеченное идеями русского космизма, прежде всего — философией общего дела Николая Федорова и стратегиями институционального ускользания Андрея Монастырского и «Коллективных действий». Прекрасный групповой портрет художников круга «Вверх!» тоже принадлежит кисти Дмитрия Венкова: в видеодиптихе «Появление», названном в честь первой акции «Коллективных действий» и отчасти воспроизводящем ее мизансцену, мы видим сбившихся в кучу людей посреди осеннего поля, они напряженно всматриваются вдаль, чтобы разглядеть алые супрематические фигуры, появляющиеся на горизонте из ниоткуда ни за чем, словно «Лозунг» Монастырского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Я хотел быть счастливым в СССР», 2007–2018 Фото: Дмитрий Венков «Китайская комната Алана Тьюринга», 2010 Фото: Дмитрий Венков «Безумные подражатели», 2012 Фото: Дмитрий Венков «Америка», 2012 Фото: Дмитрий Венков «Словно солнце», 2013 Фото: Дмитрий Венков «Словно солнце», 2013 Фото: Дмитрий Венков «Krisis», 2016 Фото: Дмитрий Венков Следующая фотография 1 / 7 «Я хотел быть счастливым в СССР», 2007–2018 Фото: Дмитрий Венков «Китайская комната Алана Тьюринга», 2010 Фото: Дмитрий Венков «Безумные подражатели», 2012 Фото: Дмитрий Венков «Америка», 2012 Фото: Дмитрий Венков «Словно солнце», 2013 Фото: Дмитрий Венков «Словно солнце», 2013 Фото: Дмитрий Венков «Krisis», 2016 Фото: Дмитрий Венков

Выставки в квартирной галерее Brown Stripe, помещавшейся в панельной многоэтажке в Бибиреве, вылазки в парки Лианозова и Алтуфьева, поездки за город в Хлебниково, телевизоры на табуретках и саночках посреди заснеженного канала имени Москвы — Венков был одним их активных участников объединения «Вверх!», не разделяя свойственного корифеям мистицизма и сохраняя ироническую дистанцию наблюдателя. Петра Жукова, Даниила Зинченко, Михаила Максимова, Антонину Баевер, Викторию Чупахину, Варвару Геворгизову и многих других «родченковцев» круга «Вверх!» можно обнаружить в любом венковском фильме студенческих лет — либо в роли актеров, либо в роли операторов, звукорежиссеров, композиторов, соавторов сценария, ассистентов и прочих служителей общего кинодела. В «Китайской комнате Алана Тьюринга» и «Америке» есть характерная для «Вверх!» завороженность утопией научно-технического прогресса и паранаучными тайнами как его оборотной стороной, но утопический пафос смягчается иронией: секретные разработки искусственного интеллекта зиждутся на моделировании пищеварительных систем, поскольку разум диалектически связан с брюхом; американские шпионы пытаются выведать главную советскую военную тайну — метод стабилизации творожной массы. Но параллельно с деконструкцией утопического нарратива Венков, вовлекая всех друзей и коллег в производство кино, конструировал альтернативную утопию автономного художественного сообщества.

Впрочем, эта утопия тоже подвергнется ироническому остранению — в фильме «Безумные подражатели», дипломной работе в Школе Родченко, принесшей Венкову, впоследствии обласканному множеством важных кинофестивалей, первую награду, премию Кандинского за 2012 год в номинации «Молодой художник». «Безумные подражатели» представляли собой уморительную пародию на научное антропологическое кино: художники, близкие к объединению «Вверх!», и примкнувший к ним Пахом (Сергей Пахомов) изображали одичавшее племя, что обитает на обочине МКАД, в дебрях Лианозова и Алтуфьева, давно обжитых в жуковских акциях, а критики и кураторы, близкие к Школе Родченко,— антропологов, пытающихся истолковать ритуальные практики новооткрытого этноса. Забавно, что остроумное эссе о маргинальности современного искусства, одновременно прискорбной и вожделенной — как любая форма независимости, возникло в тот момент, когда хрупкая утопия сообщества горизонтальных связей начала вступать в противоречие с институциональной реальностью: Венкову благоволили и ветераны параллельного кино из «Сине Фантома», и богатая галерея «Триумф», имевшая солидное видеопроизводство,— в следующие пять лет он, в отличие от многих сокурсников и соратников, превратится в фестивальную звезду.

Для I Бергенской ассамблеи 2013 года был сделан фильм «Словно солнце»: роли агентов изменения космоса, благодаря которым над Москвой восходит второе светило, сыграли выпускницы Школы Родченко, художницы Антонина Баевер и Надежда Гришина, но главным героем кино стала не богема, а эффектные архитектурные декорации. «Словно солнце» снималось в комплексе «Биосфера-2» в Аризоне, в Ауровиле на юге Индии и в Москве — каждая из архитектурных сред воплощает в себе определенный тип утопии, научно-техническую, духовно-социальную и революционно-ситуационистскую, космос обновляется в результате синтеза всех трех. В 2017 году на documenta 14 в Афинах показали «Krisis» — сценарием для этой «судебной драмы» послужила яростная дискуссия на фейсбучной странице художника-концептуалиста Юрия Альберта по поводу сноса памятника Ленину в Киеве зимой 2013-го: художественное сообщество впервые явилось здесь не как утопическое братство, а как конфликт непримиримых политических противников, и призрак коммунизма — жупел для одних, травма для других и идеал для третьих — не устает подбрасывать им яблоко раздора. Архитектура и политика сойдутся вместе в последней крупной видеоработе, «Гимнах Московии», собравших в 2018-м десяток кинопризов, в том числе два — в Оберхаузене: Москва, куда так стремился попасть Жорж Блему, окажется Городом Солнца, лучи которого испепеляют все живое. Год назад Дмитрий Венков и сам покинул Третий Рим ради Второго — в Стамбуле он занимается собственной художественной институцией с оптимистическим именем Avrora.

Шедевр

«Гимны Московии»

DCP/2K/3K видео, 14:24. 2018

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Венков Фото: Дмитрий Венков Фото: Дмитрий Венков Следующая фотография 1 / 3 Фото: Дмитрий Венков Фото: Дмитрий Венков Фото: Дмитрий Венков

Парадный въезд в город на Калужской Заставе, высотка у Красных Ворот, Главное здание МГУ, «Золотые мозги» Президиума РАН, Новый Арбат, «Дом атомщиков» на Большой Тульской, «золотая миля» Остоженки, бизнес-центр «Оружейный», «Москва-Сити» — перевернутая камера плавно проплывает по площадям и проспектам столицы, так что помпезная, стремящаяся вширь и ввысь, к завоеванию пространства архитектура оказывается опрокинутой в небо и буквально витает в облаках, очищенная от человеческого присутствия и сиюминутных примет времени. Кто только не уподоблял архитектуру застывшей, окаменевшей музыке — Шеллинг, Шопенгауэр, Валери. В «Гимнах Московии» архитектура и музыка сливаются в нечто вроде двухголосной фуги: один голос — государственный гимн, другой — столичное зодчество. Гимнографов Дмитрия Венкова и Александра Маноцкова вдохновляет гимн СССР—России, три версии которого, 1943, 1977 и 2000 годов, отличаясь друг от друга текстами и тональностями, неизменны в своей сущности. «Гимнические вариации» Маноцкова, вытягивающего александровскую песнь в три электромузыкальные фантазии на темы сталинской, брежневской и путинской эпох, идут контрапунктом к медлительному фильму-путешествию по соответствующим архитектурным стилям — триумфа, брутализма, хайтека. Но стили, казалось бы, враждующие, отменяющие друг друга, настаивающие каждый на своем видении будущего, вдруг обнаруживают глубинное единство — в Москве все они оборачиваются ампиром. И опрокинутый в небо Третий Рим, сбрасывая маски, являет свое подлинное имперское лицо — в Небесном граде, застроенном Вавилонскими башнями, движение истории останавливается, что подчеркнуто торжественно-застылым темпом фильма.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram