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Лифшиц Михаил Валерьевич

Личное дело

Родился 4 мая 1963 года в Москве. Окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, а затем — Калужское летно-техническое училище.

В 1991 году основал группу компаний «Глобал эдж», которая занимается поставками технологического оборудования для предприятий деревообрабатывающей отрасли, производит режущий и шлифовальный инструмент для промышленности. В 1991–1994 годах занимал должность директора по маркетингу Ассоциации внешнеэкономического сотрудничества малых и средних предприятий СССР. В 2010 году стал гендиректором промышленного холдинга «Ротек», а в 2015 году — председателем совета директоров холдинга. С 2011 года — совладелец и председатель совета директоров Уральского турбинного завода. С 2016 года — член совета директоров ГК «Хевел», производителя модулей для солнечных электростанций.

Автор более 50 российских и зарубежных патентов в машиностроении. Заслуженный машиностроитель РФ. Почетный энергетик Монголии.

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