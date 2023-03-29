Иностранные спецслужбы, экстремисты и националисты вошли в список угроз РФ в сфере борьбы с наркотрафиком

Президент Владимир Путин внес изменения в стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Теперь к угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков будут относить работу иностранных спецслужб, а также экстремистских и националистических организаций. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Пункт 9 дополнить подпунктом "п" следующего содержания... деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению»,— говорится в указе. Эти угрозы будут учтены при противодействии угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Кроме того, теперь в качестве стран, с которыми Россия будет налаживать двустороннее сотрудничество в области противодействия незаконному обороту наркотиков, указаны государства «Латинской Америки, Африки и заинтересованные государства Европы» вместо стран «Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Африки».

Согласно еще одному новому положению стратегии, в России будут совершенствоваться правовые и организационные механизмы «социальной реабилитации больных наркоманией и ресоциализации наркопотребителей», а также распространяться «положительный опыт в этой сфере» в регионах.

Анастасия Ларина