Казенные деньги стали воровать чаще

В Самарской области наполовину увеличилось количество преступлений, связанных с казенными деньгами, в том числе связанных с хищением бюджетных средств — в прошлом году таких преступлений было зафиксировано 316. Так, в октябре был задержан глава Фонда капремонта Самарской области Александр Константинов в рамках уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он, вступив в сговор с подрядчиком, совершал хищения средств фонда путем завышения объемов и стоимости работ. Ущерб оценивается в размере 2,2 млн руб. Также в прошлом году было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег с Пушкинских карт. Ущерб от преступления составил около 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Самарской области за год наполовину увеличилось количество поставленных на учет ОВД преступлений, связанных с бюджетной сферой, в том числе связанных с хищением бюджетных средств — всего 316. В предыдущем году этот показатель составлял 214. Об этом сообщается в отчете о деятельности полиции за 2022 год, с которым перед депутатами губдумы выступил начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант Игорь Иванов.

Генерал-лейтенант уточнил, что в прошлом году в три раза возросло число привлеченных к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств, выделенных на нацпроекты. В Самарской области в 2022 году шла работа по 12 из 131 нацпроекта с общим объемом финансирования более 51 млрд руб. за год. Кассовое исполнение на 1 декабря 2022 года составило 38,6 млрд руб. (74,7%). Было выявлено 124 преступления, связанных с реализацией нацпроектов.

• Игорь Иванов занял должность начальника ГУ МВД России по Самарской области полгода назад — в октябре 2022 года. До этого он занимал аналогичную должность в Кемеровской области. Выступая с первым отчетом перед депутатами губдумы, Игорь Иванов сообщил, что некомплект самарской полиции составляет 8,4% (1150 человек). Генерал Иванов заявил, что при назначении на должности в полиции будет опираться только на местные кадры. Так, пост начальника УМВД России по Самаре уже занял Дмитрий Урюпин. Ранее он руководил отделом полиции Советского района города.

Всего, по словам Игоря Иванова, в 2022 году в регионе было зарегистрировано 47 тыс. преступлений, по сравнению с предыдущим годом больше на 8%. В частности, выявлено на четверть больше случаев взяточничества. Расследовано 125 фактов преступления, установлен 91 взяточник.

«Среди них получение взятки должностными лицами военкомата за оказание содействия в уклонении от частичной мобилизации. Выявлены серьезные коррупционные схемы по хищению бюджетных средств здравоохранения в Тольятти». В этом году в Тольятти возбудили несколько уголовных дел по факту мошенничества с премиями в медучреждениях города. Последнее дело было возбуждено в Тольяттинском кожно-венерологическом диспансере (ТКВД) по факту мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным правоохранителей, должностные лица диспансера забирали у младших мед­работников их премии и надбавки, выплачиваемые в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Ранее по аналогичным основаниям были задержаны еще два главврача.

Также в своем выступлении Игорь Иванов упомянул о хищении средств, выделенных на финансирование программы «Пушкинская карта». Речь идет об уголовном деле по факту хищения денег с Пушкинских карт. Ущерб от преступления составил около 15 млн руб. Злоумышленники организовали «Театр нового времени» и зарегистрировали его в проекте «Пушкинская карта». Они предлагали студентам «обналичить» карты. Те соглашались и передавали им пароль, получая взамен часть денег. После этого преступники продавали билеты сами себе, оплачивая их Пушкинской картой.

Кроме того, генерал-лейтенант напомнил о хищении денег в особо крупном размере из самарского фонда капремонта. В октябре прошлого года был задержан глава Фонда капремонта Самарской области Александр Константинов в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, директор регионального ФКР, вступив в сговор с подрядчиком — ООО «Волгарегионстрой-с»,— совершал хищения средств фонда путем завышения объемов и стоимости работ. Ущерб оценивается в 2,2 млн руб. Предшественник Александра Константинова на посту главы фонда капремонта Михаил Архипов отбывает наказание за коммерческий подкуп.

Ани Айвазян