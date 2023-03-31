Эх, яблочко, да продуктивное

В 2022 году в Краснодарском крае собрали на 6,5% больше плодово-ягодной продукции, чем годом раньше. Участники рынка заявляют о снижении маржинальности бизнеса за счет роста затрат и себестоимости садоводческой продукции. Эксперты говорят, что для развития отрасли необходимо ограничить ввоз импортных яблок в период массового сбора и реализации отечественных плодов, отрегулировать торговую наценку в сетях, а также ввести меры господдержки строительства фруктохранилищ для небольших КФХ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Садоводы просят правительство ограничить ввоз импортных яблок в период массового сбора и реализации отечественных плодов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Садоводы просят правительство ограничить ввоз импортных яблок в период массового сбора и реализации отечественных плодов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Плодовый бум

По предварительным подсчетам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в 2022 году во всех формах хозяйств региона садоводы собрали 602 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, что на 37 тыс. тонн, или на 6,5%, больше, чем в 2021 году.

«При этом валовой сбор плодово-ягодной продукции в промышленных садах год к году увеличился на 10% и составил 500 тыс. тонн. Более 90% урожая — это яблоня. Садоводческие хозяйства региона все больше закладывают сады по суперинтенсивной технологии возделывания, которая требует внедрения цифровизации процессов деятельности»,— отмечает глава союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

Так, в садах агрохолдинга «СТЕПЬ» урожай яблок в прошлом году стал рекордным для компании и достиг 40 тыс. тонн, что на 35% превышает показатель 2021 года. «Мы выращиваем более 50 десертных сортов яблок, при этом 80% урожая составляют яблоки высшего и первого сортов. Результат достигнут за счет применения эффективных агротехнологий, внедрения цифровых решений, выхода в фазу плодоношения молодых насаждений, а также благоприятных агроклиматических условий»,— говорит генеральный директор агрохолдинга Андрей Недужко.

Объем производства товарного яблока в ООО «Алма-Продакшн» в 2022 году вырос на 36%, или 5,5 тыс. тонн. «Это достигнуто за счет постепенного входа в плодоношение молодого сада, заложенного в 2019 году, и модернизации производственных процессов»,— поясняет генеральный директор компании Дмитрий Бобков.

По данным регионального минсельхоза, доля садоводческой продукции Краснодарского края в общем объеме садоводческой продукции России занимает 33%, в объеме товарной продукции садоводства — 40%. Плановое задание на 2023 год по валовому производству плодово-ягодной продукции во всех категориях хозяйств — 537,5 тыс. тонн, в том числе 429,6 тыс. тонн в промышленных насаждениях.

Садоводством на Кубани, по данным министерства, занимаются более 150 крупных и средних организаций, а также около 300 крестьянских (фермерских) хозяйств, представленных практически во всех муниципальных образованиях края. Наиболее крупными являются АО «Сад-Гигант» Славянского района, АО «КСП “Светлогорское”» Абинского района и ОАО «Агроном» Динского района.

По предварительным подсчетам ведомства, общая площадь плодово-ягодных насаждений составляет 42,4 тыс. га, в том числе около 31 тыс. га промышленных насаждений. В 2022 году заложено 1625 га многолетних насаждений (без виноградников), включая 1069,9 га садов, из которых 875 га — сады интенсивного типа.

«Высоким показателям производства способствует то, что на Кубани промышленные сады закладываются исключительно сертифицированными саженцами высокопродуктивных сортов. При этом для создания садов используются интенсивные технологии, предполагающие установку шпалеры, капельного орошения, противоградовой сетки. Все это создает хорошую перспективу развития отрасли на ближайшие годы и позволяет активно реализовывать программу импортозамещения»,— отмечает министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека. Он добавляет, что в 2023 году планируют заложить 1600 га плодово-ягодных насаждений.

Сады теряют маржу

По мнению аналитика исследовательской компании NTech Марии Закатовой, большого влияния санкции на садоводство не оказали. Например, ушедшие с российского рынка западные производители средств защиты растений, по ее словам, охотно заменили российские компании. То же самое касается удобрений и саженцев. В союзе «Садоводы Кубани» добавляют, что санкционные ограничения привели к сокращению объема дешевого захимиченного импортного яблока на российских прилавках.

«Хорошо, что снизился импорт, но снизилась и платежеспособность населения. Прироста отпускных цен у производителей-садоводов нет, а рост себестоимости есть. При этом дополнительной помощи от государства нет. Остаются субсидии для молодых садов, но нет программы по круглогодичному сохранению урожая. В результате прирост урожая давит на цены в период сбора, но, к сожалению, цель по круглогодичному импортозамещению не выполняется»,— рассказывает Дмитрий Бобков. Он добавляет, что затраты в прошлом году в среднем на гектар выросли на 26% за счет роста стоимости средств защиты растений, удобрений, топлива, запчастей и других составляющих производственного процесса.

Николай Щербаков отмечает, что рост себестоимости производства отечественных плодов и ягод за последние пять лет составил 60% при росте цены реализации на 33% — уменьшается маржинальность бизнеса.

«Если бы урожай остался тем же, динамика прироста прибыли в прошлом году была бы отрицательной, даже несмотря на все те проекты по оптимизации, которые мы провели»,— подтверждает господин Бобков.

Низкая стоимость реализации — последствие недобросовестной конкуренции с зарубежными поставщиками. С просьбой ограничить импорт яблок и усилить контроль за ввозом плодов союз «Садоводы Кубани» неоднократно обращался в правительство РФ, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства России, Минэкономразвития, Минпромторг, Россельхознадзор, Федеральную таможенную службу. В ответах на письма рекомендуется рассмотреть возможность обращения с заявлением в Евразийский экономический союз о проведении соответствующего расследования.

Однако подготовка заявления о применении специальной защитной меры для подачи в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — это работа, требующая сбора информации и ее сложного, многовекторного экономического анализа. «Стоимость разработки данных материалов превышает 3 млн руб. Если садоводы соберут деньги, наймут соответствующий институт, оплатят работу и подадут заявку в ЕЭК, то могут столкнуться с рисками отклонения заявления и принятия отрицательного решения. Мы считаем, что правительству РФ необходимо поручить эту работу профильному ведомству или институту и направить в ЕЭК для принятия положительного решения»,— говорит Николай Щербаков.

Замещение в действии

В 2023 году объем субсидирования на закладку и уходные работы в молодых садах увеличат до 1,2 млрд руб. В прошлом году на это выделили 998 млн руб. «Планируется ежегодно закладывать по 1,6 тыс. га новых современных плодово-ягодных насаждений с использованием систем капельного орошения, шпалеры и противоградовой сетки. Садоводческие хозяйства планируют в ближайшей перспективе осуществить строительство фруктохранилищ, рассчитанных на единовременное хранение 50 тонн плодов, на данные мероприятия также существует государственная поддержка»,— сообщают в краевом минсельхозе.

На 6 млн в сравнении с прошлым годом увеличат и финансирование грантов — до 27 млн руб. в 2023 году. «Грантовая поддержка оказывается на закладку сада интенсивного типа крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность не менее 12 месяцев с даты регистрации»,— поясняют в ведомстве.

В прошлом году на Кубани реализован целый ряд инвестиционных проектов по садоводству. Например, в ООО «Южные земли» построено плодохранилище общей вместимостью 15 тыс. тонн с блоком сортировки, в АО «КСП “Светлогорское”» — фруктохранилище на 5 тыс. тонн, в хозяйстве ИП Прокопенко Е. И. заложен сад интенсивного типа на площади 50 га.

Реализация инвестиционных проектов в текущем году продолжится. В частности, в ООО «Гамма Плюс» заложат семечковый сад по интенсивной технологии с капельным орошением на площади 16,2 га, а в хозяйстве ИП Улитин А. В. — насаждения голубики с планом ежегодного производства 500 тонн.

Андрей Недужко уверен, что у российского садоводства в целом и садоводов Кубани в частности сохраняется значительный потенциал роста за счет наращивания внутреннего производства яблок и замещения импорта. «Мы отмечаем стабильный спрос на отечественную плодовую продукцию. Большой потенциал развития в сегменте садоводства лежит в сфере повсеместного внедрения цифровых технологий, что позволяет оптимизировать процессы и повышать операционную эффективность»,— говорит гендиректор агрохолдинга «СТЕПЬ».

При этом в союзе «Садоводы Кубани» особое внимание обращают на то, что предприятия малых форм хозяйствования не имеют финансовой возможности построить даже минимальное фруктохранилище, чтобы продавать яблоки по цене выше себестоимости. «В связи с этим необходима поддержка государства. Мы уже не первый год говорим о необходимости программы “Малый склад”, по которой КФХ сможет построить современное небольшое, но высокотехнологичное фруктохранилище, оснащенное линиями сортировки яблок»,— считает Николай Щербаков. Кроме того, по словам главы союза, необходимо ограничить ввоз импортных яблок в период массового сбора и реализации отечественных плодов, а также отрегулировать торговую наценку в сетях.

Маргарита Синкевич

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