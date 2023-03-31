Бизнес с миссией

В 2022 году число официально зарегистрированных социальных предприятий на Кубани по сравнению с 2021 годом удвоилось. Эксперты связывают это с тем, что такой статус дает доступ к дополнительным мерам господдержки — обучению, грантам и субсидиям. Однако, по мнению участников рынка, этих мер недостаточно для бизнеса, который выполняет важную миссию: помогает людям и решает социальные проблемы. Предприниматели требуют совершенствования законодательства и увеличения количества преференций для социального бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего соцпредприятий на Кубани работают в сферах здравоохранения и социальных услуг, образования, а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Больше всего соцпредприятий на Кубани работают в сферах здравоохранения и социальных услуг, образования, а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Эмоциональная заряженность бизнеса»

В 2022 году количество официально зарегистрированных социальных предприятий выросло на Кубани до 96 субъектов, что на 92% больше, чем в 2021 году. Об этом «G» сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. По данным ведомства, больше всего соцпредприятий работают в сферах здравоохранения и социальных услуг (29,1%), образования (28,1%), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений (19,8%). На физкультурно-оздоровительные компании приходится 7,3%, и 5,2% — на обрабатывающие производства.

По словам участников рынка, социальных предпринимателей на Кубани гораздо больше. Но до сих пор не все знают, что с 2019 года это официально выделенная особая форма бизнеса. Федеральный закон от 26.07.2019 №245-ФЗ закрепил понятие социального предпринимательства как деятельности, направленной на достижение общественно важных целей и способствующей решению социальных проблем.

Руководитель школы иностранных языков Study English, детского центра развития KINDEROO и частной школы Schoolberry в Ейске Светлана Резниченко говорит, что социальный бизнес отличает особая миссия — помощь людям. «Так, в сфере образования мы решаем проблемы, которым государство уделяет недостаточно внимания. В частности, проводим раннюю диагностику детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет правильно и качественно составить индивидуальную программу для развития и обучения ребенка»,— говорит собеседница «G».

Владелица краснодарской компании «По стопам природы» (специализируется на разработке методов развития культуры естественного оздоровления и профилактики заболеваний позвоночника и стоп) Инна Антонова отмечает, что социальная миссия обеспечивает максимальную эмоциональную заряженность бизнеса. «Бизнес продает продукт или услугу ради прибыли. Социальный предприниматель использует прибыль для социального воздействия. Как известно, бизнес начинает приносить прибыль со второго или даже третьего года, и многие не выдерживают этот этап и выгорают, не достигнув результата. А социальный предприниматель видит результат практически сразу — в виде изменения качества жизни конкретного человека. Это очень мотивирует»,— рассказывает предприниматель.

По мнению гендиректора сети пансионатов для пожилых людей «Добро» Евгения Атаманчука, в России в последние годы отношение власти, бизнеса и общества к социальному предпринимательству изменилось в лучшую сторону. «Социальные предприниматели получили признание как значимые участники экономики региона и важные социальные партнеры государства. Бизнес стал все больше понимать, что социальное предпринимательство может быть успешной бизнес-моделью, а общество увидело в социальных предпринимателях идейных лидеров, которые помогают людям, создают новые рабочие места и развивают экономику региона»,— уверен господин Атаманчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году в сравнении с 2021 годом затраты на канцелярию, бумагу и учебники выросли на 10–15%

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ В прошлом году в сравнении с 2021 годом затраты на канцелярию, бумагу и учебники выросли на 10–15%

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Кризис ударил по больным и детям

Участники рынка утверждают, что маржинальность у социального бизнеса не высока. «Мы установили скидки на лечение для пенсионеров, детей и инвалидов. Зарабатывать на такой категории лиц нельзя. Прибыль получаем от других групп пациентов — среднего возраста с проблемами в позвоночнике и суставах»,— говорит владелица клиники восточной медицины «Тибет» Елена Цыбенова.

Светлана Резниченко отмечает, что в социальном бизнесе нет таких больших заработков, как, например, в сфере торговли. «Все ограничено площадями, которые, как правило, небольшие. Арендовать большие помещения — дорогое удовольствие. При этом к помещениям в сфере образования МЧС, Роспотребнадзор и другие инстанции предъявляют высокие требования. Как следствие — они обходятся значительно дороже, чем коммерческая недвижимость»,— поясняет Светлана Резниченко.

В образовательном бизнесе отмечается и высокая сезонность. В частности, летом спрос на услуги частных образовательных учреждений сокращается на 40–100% в зависимости от формата и направленности организации.

«Мы сильно зависим от экономической ситуации в стране — частное образование родители позволяют своим детям, как правило, тогда, когда все финансово стабильно»,— отмечает госпожа Резниченко. Так, в некоторых сферах ее бизнеса объемы услуг в прошлом году в сравнении с 2021-м сократились на 30%. Предприниматель связывает это с отъездом из страны части платежеспособного населения, а также с тем, что в условиях финансовой неопределенности, возникшей на фоне СВО и санкционного давления на Россию, люди начали экономить, в том числе на дополнительном образовании для детей.

«Начиная с апреля и до конца лета для нас был самый сложный период за последние 10 лет. Летом мы просели год к году на 50–60%»,— констатирует руководитель социального предприятия. Чтобы сохранить бизнес, для школы иностранных языков пришлось арендовать помещение поменьше.

С сентября спрос стал восстанавливаться, но прежних объемов так и не достиг. Сократился спрос и на услуги частной школы. «Мы надеялись набрать в 2022 году 35–40 учеников, но пришли только 15. Это на 60% меньше, чем в 2021 году»,— рассказывает Светлана Резниченко.

С этими же причинами связывают сокращение спроса в прошлом году на медицинские услуги в клинике «Тибет». Выручка компании год к году уменьшилась вдвое. «Люди сейчас экономят на всем, если уж сильно “припечет”, тогда приходят»,— говорит Елена Цыбенова.

Светлана Резниченко добавляет, что на продвижении услуг социального бизнеса значительно сказалась блокировка основных маркетинговых каналов — запрещенных в России социальных сетей. «Раньше наша целевая аудитория узнавала о нас именно через эти соцсети»,— поясняет предприниматель.

Инна Антонова говорит, что в связи с этим компаниям пришлось перестраивать уже проверенную маркетинговую концепцию и искать новые источники размещения информации о продукте. «Перешли на офлайн-семинары, и это больше плюс, чем минус. Наша команда постоянно тестирует новые гаджеты и проводит семинары, собираем обратную связь от целевой аудитории»,— говорит руководитель компании.

Компания «По стопам природы» продает экопродукцию из дерева и трав, используемую для профилактики заболеваний позвоночника и стоп: массажеры, валики, ортоковрики, тактильные доски, рефлекторные гаджеты. «Поставщики подняли прайс на 15%, и это увеличило стоимость наборов. Мы стараемся сохранить спрос, сбалансировав стоимость и привлекательность услуг информационным продуктом, диагностикой, книгами и другими бонусами для клиентов»,— говорит Инна Антонова.

Светлана Резниченко отмечает, что в прошлом году в сравнении с 2021 годом затраты на канцелярию, бумагу и учебники выросли на 10–15%. Кроме того, в школе иностранных языков Study English столкнулись с дефицитом учебников. «Многие иностранные издательства ушли из России, а вместе с ними и учебники. Теперь приходится дозаказывать книги на маркетплейсах. Оставшиеся на рынке партнеры значительно увеличили сроки и стоимость поставок. Заказывать учебники теперь приходится за два-три месяца»,— поясняет госпожа Резниченко.

Большой потерей глава компании считает уход из России центров по сдаче кембриджских экзаменов. По словам эксперта, экзамен позволяет подтвердить уровень знания английского языка, и в школе Study English готовили к такому испытанию. «Сертификат признается в учебных заведениях и при приеме на работу по всему миру. Теперь за его получением едут в Казахстан, Грузию, Армению»,— констатирует Светлана Резниченко.

Другая утрата, связанная с санкционным давлением на Россию,— закрытие в школе международных программ, включающих зарубежные поездки. До 2022 года ученики школы Study English для совершенствования навыков знания иностранного языка выезжали в Англию, Америку, на Мальту. Сейчас планируются поездки только в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По социальному бизнесу серьезно ударила блокировка популярных маркетинговых каналов в виде запрещенных сейчас соцсетей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По социальному бизнесу серьезно ударила блокировка популярных маркетинговых каналов в виде запрещенных сейчас соцсетей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помощь грантами и микрозаймами

Статус социального предпринимателя дает доступ к мерам господдержки. В краевом департаменте инвестиций и развития МСП поясняют, что существуют грантовая и микрофинансовая поддержка социального бизнеса. Грантовая поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Получить можно от 100 до 500 тыс. руб. для покрытия части расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства. Например, оплатить аренду и ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения; аренду и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели); технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); коммунальные услуги и услуги электроснабжения и многое другое.

Именно такой грант на развитие бизнеса в прошлом году получила компания Светланы Резниченко. Денежные средства пошли на оплату аренды помещений. Елена Цыбенова подавать на получение гранта не стала. «Грант предоставляется при условии 50% софинансирования со стороны бизнесмена. Это для нас трудновыполнимо. Все средства вовлечены в оборот бизнеса. Чтобы претендовать на грант, нам пришлось бы эти деньги взять из фонда оплаты труда, сэкономить на расходных материалах или рекламе, что сразу сказалось бы на рентабельности»,— говорит госпожа Цыбенова. При этом предприниматель дважды воспользовалась другой формой поддержки — получала микрозаймы от Фонда микрофинансирования субъектов МСП Краснодарского края на общую сумму 2,3 млн руб.

«Исключительно для социальных предприятий Краснодарского края фонд разработал и с апреля 2022 года предоставляет микрозаем “Социальный’’. Данный микрозаем предоставляется на льготных условиях — на срок до трех лет, в сумме от 100 тыс. до 5 млн руб., процентная ставка по нему варьируется от 0,1 до 2% годовых»,— поясняют в краевом департаменте инвестиций и развития МСП.

Кроме того, в Краснодарском крае проводятся обучающие курсы для соцпредпринимателей. Так, в июне прошлого года такое мероприятие организовали Фонд развития бизнеса Краснодарского края (Центр «Мой бизнес» Краснодарский край) и «Деловая среда» «Сбера». Благодаря обучению на этих курсах Елена Цыбенова сократила расходы на рекламу в два раза, сохранив при этом объем услуг.

Светлана Резниченко говорит, что существующих мер поддержки для активного развития социального предпринимательства в регионе недостаточно, и приводит в пример Нижегородскую область, где соцбизнес поддерживают низкой налоговой ставкой.

К тому же, по словам госпожи Резниченко, существуют нестыковки в законодательстве. Так, один из самых острых вопросов в соцбизнесе — высокие арендные платежи, которые забирают 50 и более процентов прибыли. Согласно ФЗ «О защите конкуренции», организации в сфере образования и здравоохранения могут претендовать на аренду муниципальной собственности, что значительно дешевле, чем аренда коммерческих помещений. Однако, отмечает руководитель социального предприятия, в законе есть уточнение — «кроме индивидуальных предпринимателей». А большинство представителей социального бизнеса — это и есть ИП.

«Одна только эта фраза не дает нам возможности без аукционов и торгов арендовать помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Приходится идти через аукцион, но получится ли выиграть торги, неизвестно»,— говорит Светлана Резниченко.

Для развития социального бизнеса на Кубани, по мнению Инны Антоновой, необходима активная популяризация такого предпринимательства в регионе. Это должна быть работа как самих соцпредпринимателей — интенсивный маркетинг и пиар своих продукции и услуг, активное участие в программах и мероприятиях, так и помощь властей. «Нужно больше освещать деятельность соцбизнеса в СМИ, предоставлять льготные площадки на выставках, создать единое пространство по принципу “больше чем покупка”, размещать социальные баннеры в парках и местах с потенциальной целевой аудиторией социальных предпринимателей, а также увеличивать привлекательность бизнеса через гранты и дополнительные преференции, взаимодействие с НКО и властью»,— считает эксперт.

Маргарита Синкевич

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