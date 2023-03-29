Прокуратура начала проверку из-за длительной задержки рейса из Самары в Сочи

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров рейса Самара – Сочи в аэропорту Курумоч. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Рейс №420, выполняемый компанией «Икар» должен был вылететь в 16:10. Теперь же вылет назначен на 00:25 30 марта. По предварительным данным причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна из другого рейса.

Всего на рейс зарегистрировано 146 пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Татьяна Ручкина

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