«Ленфильм» отреставрирует и передвинет памятник погибшим в годы войны сотрудникам

АО «Ленфильм» провело закупку на перенос и капитальный ремонт памятника сотрудникам киностудии, погибшим в ходе Великой отечественной войны. Сумма контакта составила 3,9 млн руб., на это обратил внимание «ЗАКС.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Санкт-Петербурга. Здание киностудии «Ленфильм»

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Виды Санкт-Петербурга. Здание киностудии «Ленфильм»

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Стела находится во внутреннем дворе киностудии на Каменноостровском проспекте. От части элементов памятника «Ленфильм» планирует избавиться. Табличку с именами погибших сотрудников, надписи, металлические декоративные элементы взрыва, изображение кинокамеры фронтового оператора и пистолета-пулемета Шпагина сохранят для переноса.

Монумент передвинут на 50 метров, на разбор памятника киностудия планирует потратить 30 дней. «Памятник был не самостоятельным сооружением, а частью аварийного здания сплинкерной, которое снесено. Есть угроза обрушения»,— рассказали в пресс-службе АО «Ленфильм».

Реставрация памятника началась в 2018 году. Затраты на демонтажные работы оплатил меценат Грачья Погосян. В киностудии отметили, что эта реставрация была только косметической.

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