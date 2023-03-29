Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодарские владельцы вейп-шопов: продажи сигарет после запрета вейпов вырастут

Общественная палата РФ выступила за запрет продажи вейпов в России, сообщает пресс-служба организации. По данным ОП, к ним поступают «многочисленные обращения граждан по вопросу роста продаж никотиносодержащей продукции, в том числе нелегальной». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По мнению владельцев краснодарских вейп-шопов, запрет легальной продажи вейпов и электронных сигарет поспособствует формированию черного рынка, а также повысит продажи и потребление обычных сигарет.

«От такого запрета пострадают в первую очередь сетевые магазины, у них очень сильно уменьшится прибыль. В свою очередь в мелких табачных лавках вейпы останутся в продаже. Будет похожая история, как со снюсом. Он вроде бы запрещен, но найти его на черном рынке можно»,– рассказали «Ъ-Кубань» владелец краснодарского вейп-шопа Pitersmoke.

Однако некоторые владельцы вейп-шопов пока не обеспокоены новостью о возможном запрете продажи электронных систем доставки никотина. Как рассказал «Ъ-Кубань» владелец магазина Joy Store Артур Бараташвили, для многих оптовых поставщиков сейчас расширяются возможности «белого» обращения, так как власти пытаются зарегулировать рынок.

В сети магазинов Shishaland от комментариев отказались.

Олег Исаев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...