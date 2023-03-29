Краснодарские владельцы вейп-шопов: продажи сигарет после запрета вейпов вырастут

Общественная палата РФ выступила за запрет продажи вейпов в России, сообщает пресс-служба организации. По данным ОП, к ним поступают «многочисленные обращения граждан по вопросу роста продаж никотиносодержащей продукции, в том числе нелегальной». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По мнению владельцев краснодарских вейп-шопов, запрет легальной продажи вейпов и электронных сигарет поспособствует формированию черного рынка, а также повысит продажи и потребление обычных сигарет.

«От такого запрета пострадают в первую очередь сетевые магазины, у них очень сильно уменьшится прибыль. В свою очередь в мелких табачных лавках вейпы останутся в продаже. Будет похожая история, как со снюсом. Он вроде бы запрещен, но найти его на черном рынке можно»,– рассказали «Ъ-Кубань» владелец краснодарского вейп-шопа Pitersmoke.

Однако некоторые владельцы вейп-шопов пока не обеспокоены новостью о возможном запрете продажи электронных систем доставки никотина. Как рассказал «Ъ-Кубань» владелец магазина Joy Store Артур Бараташвили, для многих оптовых поставщиков сейчас расширяются возможности «белого» обращения, так как власти пытаются зарегулировать рынок.

В сети магазинов Shishaland от комментариев отказались.

Олег Исаев