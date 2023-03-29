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Коммерсантъ FM
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Росстат: в феврале выпуск легковых авто в России упал на 69,9% год к году

Выпуск легковых автомобилей в феврале 2023 года упал на 69,9% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. В этом феврале было выпущено 32,5 тыс. автомобилей — на 52,6% больше, чем в январе. За февраль и январь в совокупности было произведено 53,9 тыс. легковых автомобилей — на 73,5% меньше, чем в 2022 году. Это следует из данных Росстата.

Выпуск грузовых автомобилей упал на 28,1% год к году — до 12,6 тыс. единиц, но вырос в 2,2 раза по сравнению с январем. Всего с января по март было выпущено 18,4 тыс. грузовиков — на 30,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Автобусов массой более 5 тонн за два месяца выпустили 1,6 тыс. штук — на 14,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Выпуск автобусов массой меньше 5 тонн в феврале снизился на 24,8% — до 1 тыс. штук, что на 31,2% меньше, чем в январе 2023 года. Всего за первые два месяца этого года выпустили 2,5 тыс. таких автобусов.

Анастасия Ларина

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