«И здесь мы тоже первые!»

Глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров вчера на пленарном заседании Курултая республики доложили о результатах работы в 2022 году. Отчеты получились оптимистичными. Господин Назаров около 20 раз произнес слово «первые», говоря о Башкирии, и четыре раза слово «рекордный». Выступления первых лиц исполнительной власти региона длились полтора часа. Депутатам разрешили задать только семь вопросов, после чего спикер парламента Константин Толкачев прекратил прения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров выступил перед депутатами Курултая

Фото: пресс-служба главы Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров выступил перед депутатами Курултая

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров в начале выступления отметил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления «мы с вами спокойно держали удар, выстраивали новые логистические связи и контакты». Перечисляя успехи, господин Хабиров отметил, что индекс промпроизводства по итогам года оказался выше среднего по стране и составил 102,7%, аграрии собрали рекордный урожай, зарегистрирован исторический максимум по вводу жилья — 3 млн кв. м, а безработица оказалась «рекордно низкой» — 3,4%.

Главным показателем качества социальной политики Радий Хабиров считает рост ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет. «Ничто так ярко не отражает самочувствие людей, общественное настроение, уровень жизни, как этот показатель», — поделился глава.

Руководитель республики заявил, что «сегодня мы открываем Башкортостан России, всему миру». «Республика врывается в число лидеров рейтинга туристической привлекательности. В прошлом году Башкирию посетили почти 2 млн туристов. По этому показателю мы входим в первую тройку в округе», — подчеркнул господин Хабиров.

Рассказ об успехах продолжил премьер-министр Андрей Назаров, который сообщил, что правительству удалось обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие республики с ростом в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

Инфляция в Башкирии оказалась на уровне 11,3%, что ниже среднероссийского показателя, отметил докладчик, чему способствовало заключение меморандума с торговыми сетями об ограничении наценки на продовольственные товары.

Говоря о медицине, господин Назаров упомянул закупки медоборудования на 17,5 млрд руб. и поставку 299 единиц санитарного транспорта. Премьер-министр заявил, что сеть фельдшерско-акушерских пунктов в Башкирии — одна из крупнейших в стране — более 2 тыс. единиц.

По его словам, в текущем году планируется отремонтировать 77 школ, на что будет направлено почти 8 млрд руб. Также в этом году господин Назаров пообещал завершить расселение 15 тыс. кв. м аварийного жилья и полностью решить вопрос «обманутых дольщиков».

«Башкортостан стабильно входит в первую десятку регионов по строительству жилья, занимая второе место в Приволжском федеральном округе», — отметил Андрей Назаров. Он сообщил, что в 2022 году жилищно-коммунальное хозяйство было профинансировано на 28 млрд руб. — «это максимальная сумма за последнее десятилетие».

Приведены в порядок 45 парков и скверов, 17 набережных, семь площадей, 15 пешеходных зон и аллей, на что привлечено почти 2 млрд руб. из федерального бюджета, заявил господин Назаров.

В прошлом году на финансирование транспортного комплекса и дорожного хозяйства из республиканского бюджета было направлено более 50 млрд руб., построено и отремонтировано около 1,2 тыс. км дорог и 23 моста. В текущем году премьер-министр пообещал довести долю дорог регионального значения, соответствующих нормативам, до 57%.

Объем привлеченных инвестиций вырос на 6% и составил 512 млрд руб., отметил господин Назаров.

Говоря о грантах молодым предпринимателям, размер которых составил 63 млн руб., Андрей Назаров отметил, что Башкирия — первая в России. «Заметили? Мы часто говорим: «Первые, первые, первые!» И здесь мы тоже первые!» — заявил господин Назаров, обращаясь к депутатам.

Всего, по подсчету «Ъ-Уфа», в ходе выступления премьер около 20 раз произнес слово «первые» и четыре раза — «рекордный».

Господину Назарову было задано семь вопросов. Вице-спикер Курултая, руководитель фракции «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов поинтересовался, как премьер-министр оценивает готовность служб к возвращению мобилизованных со специальной военной операции. Андрей Назаров сообщил, что открываются специальные центры по поддержке ветеранов СВО и членов их семей.

Глава фракции КПРФ в Курултае Юнир Кутлугужин попросил обратить внимание на дефицит специалистов в скорой медпомощи. Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов спросил, чем объясняется прирост инвестиций в республику. Отвечая на вопрос, господин Назаров упомянул инфраструктуру поддержки инвесторов со стороны властей.

Вице-спикер Курултая Рустем Ахмадинуров («Единая Россия») обратил внимание на планируемый ремонт 77 школ: «В прошлом году были сложности с завершением капремонта в ряде муниципалитетов к новому учебному году. Будут ли сделаны выводы правительством из этих упущений, чтобы дети могли вовремя начать учебный год?». Премьер сообщил, что причиной срыва графиков стало позднее заключение госконтрактов. В этом году по 74 школам контракты уже заключены и строители вышли на площадки, отметил Андрей Назаров, выразив уверенность, что ремонт будет завершен вовремя.

Как правительство намерено решать проблему ограниченных трудовых ресурсов, задал вопрос депутат Рустем Ахунов. Министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова обратила внимание на существующий дисбаланс: безработные не тех специальностей, в которых наблюдается дефицит на рынке труда. По ее словам, в два раза выросла потребность в специалистах добывающей и обрабатывающей отраслей, сельского хозяйства.

Депутаты приняли к сведению отчет правительства. «Гордость берет за достижения нашей республики и достижения правительства»,— заявил спикер Курултая Константин Толкачев.

Влада Шипилова