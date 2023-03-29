Грустно и сметно

Депутаты гордумы из состава муниципальной инвесткомиссии попросили мэрию Перми объяснить рост стоимости строительства двух муниципальных домов по улице Маяковского. Первоначально объекты, возведение которых оплачивает федеральный бюджет, оценивались в 1,082 млрд руб., а теперь их предполагаемая стоимость выросла на 60,9%. В мэрии объясняют удорожание повышением стоимости стройматериалов. При рассмотрении этого проекта на инвесткомиссии депутаты воздержались от голосования. В результате проект был одобрен за счет представителей мэрии, которая обязалась ответить на все вопросы депутатов позже. Участники отрасли говорят, что рост стоимости обоснован, а смета прошла госэкспертизу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», на этой неделе городская инвесткомиссия согласовала значительное увеличение стоимости строительства двух муниципальных домов в Перми. По словам знакомого с ситуацией источника, ранее суммарная стоимость домов составляла около 1,082 млрд руб., а теперь их строительство обойдется в 1,74 млрд руб. По его словам, объяснения администрации Перми о причинах удорожания «в полной мере не удовлетворили» депутатов, которые входят в состав комиссии. «Сначала сумма была маленькая, а потом стала большая. Депутатам хотелось бы понять без лишних цифр и бюрократических историй, почему такой рост и насколько он оправдан»,— заявил собеседник.

Напомним, что осенью 2022 года городские власти по результатам аукционов заключили с ООО «Пермь-Уралстальконструкция» договоры на строительство двух десятиэтажных муниципальных домов на 250 квартир каждый. Разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по дому на ул. Маяковского, 54, первоначально оценили в 540,8 млн руб., на ул. Маяковского, 57 — в 541 млн руб. Дома возведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Планируется, что они будут использоваться для расселения аварийного жилья. Завершить стройку предполагается в 2024 году.

В городском управлении капстроительства подтвердили, что 27 марта инвесткомиссия приняла решение об увеличении смет. Стоимость строительства дома на ул. Маяковского, 54, теперь составляет 860,4 млн руб., возведение новостройки на Маяковского, 57 — 881,4 млн руб. Таким образом, средняя стоимость строительства 1 кв. м в этих домах составит 86–88 тыс. руб. при рыночной стоимости первичного жилья в Перми в среднем 108 тыс. руб. за 1 кв. м. «Причиной увеличения сметной стоимости строительства объектов является значительный рост цен на строительные ресурсы, что привело к росту средней расчетной стоимости 1 кв. м жилья»,— рассказали в управлении. При актуализации стоимости проекта учитывались цены на материалы по состоянию на III квартал 2022 года. В апреле с подрядчиками по строительству домов заключат допсоглашения к муниципальным контрактам.

По словам депутата гордумы Михаила Бесфамильного, входящего в состав инвесткомиссии, мэрия могла и не выносить на заседание вопрос повышения стоимости муниципальных домов, так как проект финансируется федеральным бюджетом. Он пояснил, что изначально смета рассчитывалась исходя из средней расчетной стоимости жилья, которая на момент утверждения проекта была ниже. «Для города реализация такого проекта — однозначно плюс, потому что за счет федеральных средств администрация сможет расселить из аварийного жилья более 1 тыс. человек»,— заметил депутат.

По сведениям Михаила Бесфамильного, при голосовании за увеличение сметы строительства депутаты, входящие в комиссию, воздержались от принятия решения, и проект одобрили представители мэрии в ее составе. «У депутатов остались вопросы по стоимости возведения домов. В понимании экспертов думского управления экспертизы и аналитики, заявленная себестоимость работ слишком высокая, при этом уточненная проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы»,— сообщил господин Бесфамильный. Он отметил, что, хотя решение по проекту и было принято, администрация должна представить исчерпывающие ответы на вопросы депутатов и управления капстроительства.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин считает, что называть среднюю стоимость строительства многоквартирного жилья некорректно — эта цифра может принципиально различаться в зависимости от конструктивных решений дома, его этажности, способа подсчета площадей и других деталей. «Себестоимость строительства растет — это факт. Думаю, что представленные властями цифры — это вполне возможный, реальный вариант. Раз администрация предложила увеличить стоимость строительства, то указанные суммы подтверждены сметными расчетами и госэкспертизой»,— рассуждает Владимир Занин.

Евгения Ахмедова