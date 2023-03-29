Жителя Анапы осудили на девять лет за убийство знакомого на заработках

Жителя Анапы приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство знакомого, приехавшего на заработки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В ноябре 2022 года 29-летний житель Анапского района и его 37-летний знакомый пили алкоголь в бытовом помещении, расположенном по улице Заводской в Апшеронске, куда они приехали на заработки. Внезапно между ними возник конфликт. Молодой человек схватил кухонный нож и ударил приятеля в живот. От этого мужчина скончался через непродолжительное время на месте.

Обвинительный приговор в отношении мужчины был вынесен 29 марта. Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Татьяна Ручкина

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