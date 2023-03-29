За два месяца на Кубани выдали ипотечные кредиты на 34,5 млрд рублей

За два месяца 2023 года в Краснодарском крае банки выдали около 7 тыс. ипотечных кредитов на 34,5 млрд руб. По сравнению с прошлым годом количество оформленных кредитов в регионе увеличилось на 0,8%, а объем — на 24%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Средняя сумма ипотеки в регионе составляет 4,9 млн руб. По общим объемам Краснодарский край уступает только Москве и Московской области. Кроме того, в регионе с 2018 года банки выдали более 85 млрд руб. по программе «Семейная ипотека».

«Свои жилищные условия смогли улучшить более 25 тыс. кубанских семей. По этому показателю наш регион входит в число лидеров в России. В целом по общим объемам ипотечного кредитования Краснодарский край занимает третье место»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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