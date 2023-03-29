Рыбоводам напомнили о птичьих правах

Как стало известно «Ъ-Юг», Министерство природы и охраны окружающей среды Ставропольского края через суд требует от рыбохозяйственного племзавода «Ставропольский» в Изобильненском районе обеспечить охрану природного памятника «Озеро Птичье». Собственники предприятия настаивают, что самого объекта уже давно нет, поэтому требования ведомства не обоснованы. Специалисты считают, что памятник обладает ценностью как место остановки редких видов птиц в период весенней и осенней миграции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Озеро Птичье важно как место зимовки и остановки в период миграции редких видов птиц

Фото: Светлана Диканская, туристическаякарта26.рф Озеро Птичье важно как место зимовки и остановки в период миграции редких видов птиц

Фото: Светлана Диканская, туристическаякарта26.рф

Министерство природы и охраны окружающей среды Ставрополья подало иск в арбитражный суд края к сельскохозяйственному производственному кооперативу (СПК) племенному заводу «Ставропольский» в ноябре прошлого года. Согласно материалам картотеки суда, Минприроды требует, чтобы предприятие, владеющее участком земли площадью 44,7 кв. км, где располагается памятник природы «Озеро Птичье», обеспечило режим особой охраны этого объекта.

Согласно паспорту памятника, размещенному на сайте Министерства природы региона, озеро Птичье расположено в 5,1 км к северу от одноименного села. Площадь объекта составляет 282,76 га. Озеро вытянуто с запада на восток более чем на 10 км в старице левого притока р. Егорлык. Отмечается, что ранее это было соленое озеро.

Решение о включении объекта в число памятников природы было принято постановлением бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого совета депутатов трудящихся в сентябре 1961 года.

«Сейчас вода опреснена и регулируется с помощью плотин. Вся территория памятника природы находится в пределах Кубань-Егорлыкской оросительной системы», — сообщается в паспорте объекта.

Как пояснили в Минприроды Ставрополья, в августе 2022 года было принято решение об установлении границ охраны озера Птичьего. В соответствии с законодательством обеспечить охрану должен собственник земли, на которой находится памятник природы, то есть СПК племенной завод «Ставропольский».

По данным «СПАРК-Интерфакса», СПК племенной завод «Ставропольский» был учрежден в 1992 году. Предприятие специализируется на прудовом рыбоводстве. Руководитель кооператива — Алексей Рогов. В 2021 году выручка предприятия составила 91,3 млн руб., а чистая прибыль — 9,2 млн руб.

«В связи с отказом СПК племенного завода “Ставропольский” принять на себя обязательства по соблюдению режима особой охраны памятника природы и подписать охранное обязательство министерством подано исковое заявление в суд об устранении нарушений природоохранного законодательства», — сообщается в ответе ведомства на запрос «Ъ-Юг».

Следующее заседание по делу пройдет в апреле. Суд запросил у сторон подтверждающие документы о правах собственности и установлении охранного статуса объекта. Однако собственник участка указывает на то, что самого объекта охраны в прежнем виде уже нет.

Во времена СССР действительно на указанном участке было соленое озеро Птичье, — рассказала “Ъ-Юг” юрист предприятия Наталья Челнокова. — Однако позже оно было деминерализировано и осушено.

Балка, в которой располагался объект, была разработана. На его месте появился комплекс водоемов, где в пресной воде разводят рыбу. То есть самого объекта охраны уже нет. В то же время проблема состоит в том, что статус охранной зоны налагает определенные ограничения на деятельность хозяйствующих субъектов на данной территории. Поэтому СПК “Ставропольский” настаивает на более подробном рассмотрении ситуации судом и на специальной экспертизе, которая необходима для признания объекта памятником природы».

На предприятии не пояснили, какие именно осложнения для деятельности собственника влечет признание объекта памятником природы.

Из ответа Минприроды следует, что в границах охраны запрещено использование агрохимикатов и пестицидов, а обеспечить соблюдение запрета обязан собственник участка. Также в отдельных регионах РФ действует запрет на использование некоторых видов транспорта на водных памятниках природы.

Директор Северо-Кавказского института воды и экологии Павле Мрвалевич рассказал, что хозяйственная деятельность в границах особо охраняемых природных территорий строго регламентируется законодательством для предотвращения негативного влияния на ценные виды флоры и фауны. «Работа рыбоводческих предприятий определяется рыбно-биологическим обоснованием, которое выдается государственным органом. Обоснование устанавливает объемы зарыбления и добычи рыбы, совместимость отдельных видов биоразнообразия на конкретном водном объекте. Возможно введение регулирования природоохранными органами режима наполнения водоемов и объемов ведения хозяйственной деятельности на водном объекте», — пояснил «Ъ-Юг» эксперт.

На вопрос, как вышло, что объект, обладающий охранным статусом, был фактически ликвидирован, представитель предприятия ответил, что работы проводились, когда кооператив существовал в форме коллективного хозяйства. «На тот момент это все делалось государством», — пояснила юрист.

По словам профессора Северо-Кавказского федерального университета, доктора биологических наук Михаила Ильюха, с точки зрения охраны природы водоем важен как место зимовки и остановки в период осенней и весенней миграции некоторых видов птиц, внесенных в Красную книгу.

«Здесь останавливаются водные и околоводные птицы: лебеди, гуси, колпицы, каравайки, кулики. Из-за влияния антропогенного фактора птицы не гнездятся здесь. Также в озеро, находящееся в балке, может попадать вода с окружающих полей, содержащая агрохимикаты, используемые в сельском хозяйстве, что опасно для пернатых», — отмечает специалист.

Анастасия Назарова