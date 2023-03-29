Ярославский губернатор поддержал предложение о помощи военным, вернувшимся из зоны СВО

Сегодня, 29 марта, губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел личный прием граждан в режиме ВКС, в ходе которого ответил на вопросы о медицинской реабилитации ветеранов боевых действий. Представители Ярославской региональной общественной организации ветеранов войны в Афганистане предложили организовать медицинскую реабилитацию для возвращающихся из зоны СВО. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев в ходе личного приема граждан

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев в ходе личного приема граждан

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По мнению представителей организации, наиболее востребована неврологическая, кардиологическая и ортопедическая помощь. Как доложил губернатору председатель совета ветеранов войны в Афганистане Павел Свечин, у вернувшихся будет присутствовать посттравматический синдром. Поэтому проблемы могут появиться не сразу.

«Мы готовы к тому, чтобы оказать полноценную поддержку нашим военнослужащим. Многопрофильная помощь будет организована на базе государственных медицинских учреждений, а в случае необходимости будем использовать и частные, имеющие хорошую оздоровительную базу»,— сказал Михаил Евраев.

Ярославское правительство уже организовало спецподготовку психологов к работе с посттравматическими стрессовыми расстройствами, ее прошли уже 74 человека. Региональный департамент здравоохранения и фармации с целью улучшения качества медицинской помощи ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО, содействует закупке оборудования для областного госпиталя ветеранов войн на 54 млн руб.

Как уточнили в правительстве области, медицинская реабилитация предусмотрена для граждан, уволенных с военной службы по состоянию здоровья, получивших ранения в ходе СВО. Работу проводят мультидисциплинарные команды, состоящие из врачей различных специальностей.

Алла Чижова