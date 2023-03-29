Игорь Бураков сообщил о риске увеличения количества проверок донских предпринимателей

Председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области и генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Игорь Бураков заявил о необходимости корректировки моратория на проверки предпринимательской деятельности на Дону. Об этом пишет пресс-служба областного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Господин Бураков отметил, что объявленное федеральным правительством продление моратория на проверки распространяется только на те структуры, которые внедрили риск-ориентированный контроль.

«Это далеко не все контролирующие службы. Соответственно, проверок в этом году может быть больше, чем в прошлом, — пояснил Игорь Бураков.

Риск-ориентированный подход — это принцип контрольной деятельности, предполагающий, что интенсивность государственного контроля зависит от рисков нанесения ущерба охраняемым законом ценностям. То есть надзор осуществляется за потенциально опасными организациями. Сегодня такой подход используется при осуществлении 96 видов государственного контроля.

Игорь Бураков считает необходимым скорректировать мораторий, чтобы облегчить ситуацию для предпринимателей.

«Мы здесь должны поискать какой-то баланс, может быть в идеале вернуться к той формуле, которая действовала в прошлом году. Ведь всем очевидно, что мораторий на проверки является действенным механизмом поддержки предпринимательской активности», — пояснил Игорь Бураков.

Анастасия Назарова