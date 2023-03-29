На Кубани объем услуг IT-отрасли вырос на 5%

В 2022 году в Краснодарском крае объем услуг IT-отрасли вырос на 5%, до 96 млрд руб. Власти региона готовы поддерживать отрасль, содействовать реализации инвестпроектов и внедрению передовых разработок, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас перед регионом стоит задача обеспечить технологический суверенитет. Он подчеркнул, что внедрение российских инноваций во все сферы экономики напрямую влияет на кибербезопасность. При этом, по словам главы края, необходимо ускорить темп работ.

«Сегодня у нас нет времени на развитие информационных технологий в плановом режиме. Время диктует другие сроки. Необходимо ускориться — уверен, мы способны сделать еще больший прорыв»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов также отметил, что за счет создания в регионе необходимых для работы условий на Кубани отмечается приток сотрудников IT-компаний. Однако, по его словам, еще многое нужно сделать. Одной из ключевых проблем представители IT-отрасли считают отсутствие подходящей инфраструктуры и квалифицированных кадров. По мнению руководителя Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергея Грабского, решить эту проблему поможет открытие IT-кластеров и «точек кипения», в том числе на черноморском побережье.

Татьяна Ручкина

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