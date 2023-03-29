Лже-предпринимательницу в Ярославле осудили за мошенничество на 48 млн рублей

Кировский районный суд Ярославля признал виновной 36-летнюю местную жительницу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Кировского районного суда в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Здание Кировского районного суда в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 2017 по 2019 год женщина занимала у знакомых деньги и обещала вернуть их с процентами. Она заверяла, что деньги ей нужны на развитие сети магазинов алкогольной продукции. Как отмечают в прокуратуре, фактически подсудимая не вела никакой коммерческой деятельности.

«В результате преступных действий 8 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 48 млн руб. Суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с мошенницы причиненного вреда»,— рассказали в прокуратуре.

Алла Чижова