Санкции не повлияли на свердловских производителей продовольствия

Санкционные ограничения Евросоюза и США не повлияли на свердловские предприятия. Об этом сообщили участники паблик-тока по продовольственной безопасности Свердловской области и защите интересов предпринимателей, который состоялся в Доме журналистов в Екатеринбурге.

«Те санкции, которые ввели против нашей страны, на нас особо не повлияли. Мы столкнулись с такими проблемами, что не было перекиси водорода, чтобы помыть оборудование, перестала поступать упаковка. Сейчас мы можем даже экспортировать молочную продукцию, потому что наметился ее профицит»,— рассказал председатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх указала на то, что импортозамещение способствовало уменьшению безработицы, но при этом появилась существенная нехватка специалистов. «На сегодняшний день неожиданный спецэффект импортозамещения — резкое падение уровня безработицы. У нас в Свердловской области безработица существенно ниже, чем была до пандемии коронавируса»,— отметила она.

К 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Западные страны активно вводили их после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. В санкционный список Евросоюза попали, в том числе, уральские предприятия: Уралвагонзавод (УВЗ), Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Уральский приборостроительный завод (УПЗ) и другие.

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Мария Шараева