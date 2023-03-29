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«Неометрия» представила клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону

Федеральный девелопер «Неометрия» провел презентацию клубного дома «Вместе». Мероприятие прошло в Ростове-на-Дону на площадке конференц-зала Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov. Во встрече приняли участие коммерческий директор девелопера Ольга Нарт, руководитель отдела продаж в Ростове-на-Дону Александр Жилин и директор департамента по работе с партнерами Виталий Степанов, а также представители ведущих агентств недвижимости.

Эксперты «Неометрии» сделали обзор ситуации на рынке недвижимости Ростова-на-Дону, поделились тенденциями отрасли и трендами покупательских предпочтений. Также представители застройщика презентовали гостям клубный дом «Вместе» и в деталях рассказали о потенциале проекта, современных и уникальных решениях для рынка города, которые будут реализованы в рамках строительства клубного дома. Кроме того, специально для приглашенных был организован фуршет, джазовые музыкальные выступления артистов и торжественное награждение лучших партнеров – агентов по недвижимости.

Клубный дом «Вместе» – современный проект, сочетающий в себе smart-технологии, выгодное расположение, разнообразие планировок, высокий уровень безопасности, благоустроенную территорию и совершенный уровень сервиса 24/7.

«Это действительно уникальный проект для Ростова-на-Дону, который идеально подходит для истинных ценителей исключительного качества жизни. В клубном доме «Вместе» мы воплотили идеи высокотехнологичного дома, продуманной архитектурной концепции и современного подхода к сервису для максимального комфорта жизни. Внимание к деталям во всем, в том числе и в благоустройстве территории, имеют ключевое значение в этом проекте», – рассказала Ольга Нарт.

От других жилых комплексов в Ростове-на-Дону проект выгодно отличается повышенным уровнем безопасности, включающим в себя пять систем: приватный двор с разделением на три зоны, круглосуточную систему видеонаблюдения, въезд в паркинг только для резидентов с помощью идентификации автомобилей UHF RFID (распознает транспортное средство в любую погоду до 50 метров и на скорости до 40 км/час), входы на территорию клубного дома и в колясочные по технологии Bluetooth Low Energy (BLE), закрытые блоки на этаже всего на пять квартир.

Стоит отметить, что в январе 2023 года клубный дом «Вместе» занял первое место среди новостроек Ростовской области в общероссийском рейтинге портала ЕРЗ «ТОП жилых комплексов», а также получил диплом от Единого ресурса застройщиков за «Решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки». В 2022 проект стал призером в конкурсе «ТОП ЖК – 2022» в номинации «Лучшие входная группа и подъезд». Кроме того, клубный дом «Вместе» включен в «Реестр умных новостроек» с присвоение класса сертификации – С. Такой класс получают новостройки с дополнительными сервисами и расширенными опциями: интеграцией с ГИС ЖКХ автоматизированного поквартирного учета, общедомовой видеодомофонией, тревожной кнопкой на панели домофона для вызова охраны, автоматизированным управлением лифтами.

В ходе мероприятия эксперты компании подчеркнули, что проект клубного дома «Вместе» реализуется совместно с международным архитектурным бюро Oleg Klodt Architecture & Design, которое разработало дизайн для лобби. Входная группа выполнена во французском стиле с панорамным остеклением и с использованием благородных материалов. Специально для этого проекта были созданы авторские арт-объекты — дизайнерская стойка ресепшен, декоративный свет и эффектное панно из фибробетона с градиентной покраской. Создатели функционально разделили лобби на общие и приватные зоны, где можно с комфортом провести время.

По словам руководителя отдела продаж «Неометрии» в Ростове-на-Дону Александра Жилина, специально для клубного дома «Вместе» застройщик разработал концепцию smart-подхода – это сочетание умных технологий и сервиса 24/7. Например, в лобби предусмотрена система очистки воздуха Air Safety, чтобы резиденты и их посетители чувствовали себя не только комфортно, но и максимально безопасно.

«В клубном доме созданы все условия для того, чтобы наслаждаться жизнью в тихом и уютном месте, словно в загородной резиденции, но в то же время быть в центре событий большого города. Проект располагается в зеленой локации западной части Ростова-на-Дону в 10 минутах от центра – на улице 339 Стрелковой Дивизии. Район является идеальной отправной точкой для любого маршрута, будь то поездка в будний день на деловую встречу или на воскресный ужин в один из ресторанов центра города. Это избавит резидентов клубного дома от утомительных ожиданий в пробках на дорогах, и появится возможность больше времени проводить вместе с близкими», – добавил Александр Жилин.

Директор департамента по работе с партнерами Виталий Степанов рассказал об успешном сотрудничестве «Неометрии» с ведущими агентствами недвижимости Ростовской области. Отдельно он остановился на образовательном проекте «NeoАкадемия», который специально создан для партнеров компании. Повышение квалификации позволяет специалистам рынка актуализировать знания о принципах работы рынка недвижимости.

По словам эксперта, на сегодняшний день уже более 700 агентов прошли обучение по различным программам и повысили свой профессиональный уровень.

«На курсах рассматриваются кейсы работы с возражениями, правильного ведения переговоров с клиентами и выявления их потребностей, а также юридические аспекты сделки и маркетинг. Программа рассчитана на 5 пять дней по два часа и состоит из практических занятий в режимах онлайн и оффлайн», – сказал Виталий Степанов.

Справка о компании:

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Застройщик: ООО СЗ “Азбука жилья”.
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. neometria.ru

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