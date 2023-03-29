Липецкий «Лимак» в 2022 году увеличил чистую прибыль более чем в полтора раза

По итогам 2022 года чистая прибыль липецкого производителя хлеба АО «Лимак» выросла в 1,6 раза — со 177 до 286 млн руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании.

Также «Лимак» нарастил выручку. Она увечилась на 608,9 млн руб. — с 6,98 до 7,59 млрд. В 2021 году на предприятии оба финансовых показателя снизились.

Себестоимость продаж по итогам прошлого года упала на 56,6 млн руб. до 4,53 млрд, а доходы от продаж выросли на 635,9 млн до 7,63 млрд.

Кредиторская задолженность выросла 5,6 раза — с 439,9 млн до 2,46 млрд руб. Из них долгосрочную задолженность пришлось 1,35 млрд. В сравнении с 2021 годом это больше почти в 38 раза, когда показатель был 35,6 млн. Краткосрочная задолженность при этом снизилась в 1,5 раза — с 455,2 до 301,6 млн.

Дебиторская задолженность сократилась почти в 1,4 раза, с 692,7 до 496,3 млн руб.

В 2022 году «Лимак» заявил о планах по реконструкции липецкого хлебозавода №5 и установке батонной линии за 900 млн руб. Работы могут быть завершены в этом году.

О том, сколько «Лимак» вкладывает в завод под Воронежем, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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