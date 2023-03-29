Названы самые популярные профессии среди ипотечных заемщиков

Чаще всего ипотечные кредиты оформляют работники торговли. На заемщиков, работающих в этом секторе экономики, приходится около 16% от общего числа договоров, согласно статистике ВТБ по выданным кредитам за последние три года.

На втором месте в рейтинге располагаются представители сферы услуг — здесь работают около 13% ипотечных заемщиков банка. Третью строчку с долей 9% занимают работники промышленности и машиностроения. Четвертую позицию делят представители транспортной отрасли, строительного сектора, а также служащие органов власти и управления разного уровня (по 7%). Пятерку замыкает медицина — в этой сфере трудятся около 6% ипотечных заемщиков. В десятку сфер деятельности, в которых заняты клиенты, также входят образование, финансы и страхование, информационные технологии, предприятия ТЭК и социальная сфера.

С точки зрения занимаемых позиций, на руководителей компаний среди ипотечных заемщиков приходится около 20%, на специалистов разного уровня — около 70%, на собственников бизнеса — 2%. Оставшаяся доля клиентов — это индивидуальные предприниматели и другие категории заемщиков.

«Сферы торговли и услуг — наиболее активно развивающиеся сегменты российской экономики, поэтому вполне закономерно, что их представители чаще других обращаются за жилищными кредитами. В последнее время все более прочные позиции в этих секторах занимают самозанятые»,— прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка ВТБ (ПАО) Вадим Пахаленко.

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